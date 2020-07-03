В Украине построили первый полностью автоматизированный РГК Метрологический центр

В июле 2020 года в Харькове начал работу первый в Украине Метрологический центр Региональной газовой компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, что сегодня это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: автоматизированное оборудование лучших мировых производителей обеспечивает выполнение полного технологического цикла поверки счетчика в полностью автоматическом режиме, без участия человека.

Мощности Центра позволяют ежегодно проводить комплексный сервис 200 тысяч бытовых счетчиков газа — это четверть потребностей всей страны.

По словам представителей РГК, Метрологический центр в Харькове не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы — он был построен с нуля согласно принципам Industry 4.0: автоматизированное оборудование, сенсорный контроль и информационные системы позволяют применять автоматизированное управление предприятием.

При этом ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволяет исключить ошибки, основанные на человеческом факторе и оптимизировать работу персонала.

Инновационные технологии харьковского РГК Метрологического центра позволяют сократить время поверки счетчиков в десятки раз: за 3 минуты здесь поверяют 60 бытовых счетчиков, тогда как раньше на поверку такой партии счетчиков уходило почти 2,5 часа.

Помимо бытовых счетчиков, мощности Центра обеспечивают сервис свыше 2 тысяч электронных приборов измерения газа и такого же количества промышленных счетчиков, в частности, используемых на магистральных сетях Оператора ГТС и газодобывающих предприятиях.

В компании подчеркивают, что оборудование Центра — единственное в Украине, обеспечивающее автоматизированную поверку smart счетчиков согласно европейским стандартам. Все поверочные линии одновременно оснащены инфракрасными, оптическими, низкочастотными преобразователями и импульсными дисками.

"Благодаря такому оборудованию Метрологический центр в Харькове стал первым в Украине, где сервис счетчиков газа можно выполнить, используя и придерживаясь не только украинских, но и европейских стандартов и правил. Программное обеспечение Центра позволяет создать единую базу данных, содержащую информацию о жизненном цикле любого счетчика, статистические и аналитические данные о них. Мы можем обеспечить сервис измерительной техники, используемой в Украине в сфере газоизмерения", — говорит директор департамента РГК Сергей Бондарь.

Новое предприятие также оснащено калибровочными и поверочными системами немецких компаний Innotech Meter Calibration Systems GmbH и Hess, а также приборными стендами Ametek (США) и Beamex (Финляндия).

Две мощные лаборатории по поверке бытовых и промышленных счетчиков и вспомогательные помещения Центра расположены на площади 1,6 тысяч квадратов, их проектная мощность составляет 250 тысяч счетчиков в год.

Региональная газовая компания планирует построить 5 таких центров в Украине, это позволит ежегодно поверять до 1 млн счетчиков и полностью удовлетворить потребности украинских потребителей газа в качественных и современных метрологических услугах.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.