Региональная газовая компания ввела автоматическую регистрацию в онлайн-сервисе 104.ua

Региональная газовая компания (РГК) ввела автоматическую экспресс-регистрацию в едином онлайн сервисе 104.ua для потребителей газа, которые пользуются смартфонами. Это дает возможность миллионам украинцев, которые каждый месяц звонят в контакт центр компании, автоматически получить доступ к онлайн-сервису 104.ua.

Об этом говорится в сообщении Региональной газовой компании.

"Понимая ограничения, с которыми столкнулись потребители природного газа по всей Украине, Региональная газовая компания ввела идентификацию клиентов по номеру мобильного телефона. Это упростило процесс регистрации на сайте 104.ua для клиентов контакт-центра", — говорится в сообщении РГК.

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Теперь все желающие потребители, которые позвонят со смартфона в контакт-центр РГК, будут иметь возможность автоматически создать личный кабинет на сайте 104.ua, о чем клиент получит СМС-сообщение. Чтобы воспользоваться кабинетом, ему достаточно будет перейти по ссылке и ввести логин и пароль, которые придут в сообщении.

"Каратнин ограничивает передвижение наших сограждан, что увеличивает запрос на бесконтактные сервисы. Поэтому мы экстренно, всего за несколько дней, разработали експресс-регистрацию, максимально упростив доступ потребителей природного газа к онлайн сервисам газовых компаний в это непростое время", — говорит директор "РГК Контакт центра" Андрей Коноз.

Упрощенная процедура регистрации позволит разгрузить контакт центр в пиковые периоды. Потому как доступ к сервисам 104.ua поможет клиентам осуществлять все необходимые операции онлайн. Например, передавать показания счетчиков, платить за газ и его доставку, загружать квитанции на оплату услуг, получать данные о потреблении газа в энергетических единицах и многое другое. Сейчас единым сервисом для потребителей природного газа 104.ua по всей Украине пользуется около 2,7 млн домохозяйств.

СПРАВКА

Региональная газовая компания — сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.