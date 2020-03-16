Общество 20 минут назад

Во время карантина не будут отключать коммунальные услуги за долги — Герус

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн

Во время карантина не будут отключать коммунальные услуги за долги — Герус Во время карантина не будут отключать коммунальные услуги за долги — Герус
Андрей Герус. Фото: LIGA.net

Коммунальные предприятия, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов.

Об этом в ходе согласительного комитета сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", — сказал депутат.

Кратко и по делу в Telegram

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

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"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания — воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", — отметил Герус.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

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