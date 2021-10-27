Энергетика 8 минут назад

РГК вошла в консорциум Ready4H2 — водородный проект европейских операторов ГРС

Научные партнеры проекта — восемь научных учреждений, в том числе НАН Украины

РГК вошла в консорциум Ready4H2. Фото: РГК, Facebook РГК вошла в консорциум Ready4H2. Фото: РГК, Facebook
РГК вошла в консорциум Ready4H2. Фото: РГК, Facebook

РГК стала первой украинской компанией среди 67 участников консорциума Ready4H2. В объединение входят ведущие операторы газораспределительных сетей из стран Европы, которые готовят сети к распределению водорода для климатической нейтральности.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Главная задача консорциума Ready4H2 — представить в феврале 2022 года проект водородной стратегии для газораспределения Европы. Документ учтет предложения, основанные на технической экспертизе и опыте обращения с водородом операторов ГРС, вошедших в Ready4H2.

"Масштабы и динамика исследований, а также научное сопровождение водородного проекта РГК заинтересовали европейских коллег. Ведь подготовка сетей к работе с газоводородными смесями имеет множество технических нюансов. Профессиональное сотрудничество и обмен опытом ускорит движение в этом направлении", — сказал директор РГК Олег Никоноров.

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Деятельность консорциума Ready4H2 имеет три составляющие:
• консолидация данных и анализ ситуации с развитием водородной энергетики в странах, представители которых являются участниками проекта;
• изучение экономических и технических перспектив подготовки сетей к работе с водородом;
• подготовка проекта водородной стратегии для газовой инфраструктуры Европы — создание дорожной карты для поэтапного перевода газовых сетей на распределение водорода.

РГК является одной из крупнейших участниц Ready4H2 как по протяженности газораспределительных сетей, так и по количеству клиентов и объему распределения газа. Уникальными для этого объединения являются созданные год назад именно для программы водородных исследований спецполигоны РГК и научный консорциум.

Водородный проект РГК: программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда было создано пять спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научные партнеры проекта — восемь научных учреждений, в том числе НАН Украины — объединены в консорциум и, согласно специализации, принимают участие в исследованиях и тестах в рамках проекта.

Кроме РГК, в проекте Ready4H2 участвуют операторы ГРМ из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии, Испании и Швеции.

СПРАВКА
РГК — сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, повышения качества обслуживания клиентов и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.

Напомним, РГК успешно завершила программу водородных испытаний шкафных газорегулирующих пунктов, которые производят заводы RGC Production во Львове и Днепре. 

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