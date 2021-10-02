РГК получила награду "Лучший бренд работодателя" от журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Региональная газовая компания вошла в число самых привлекательных работодателей страны. На ежегодном HR Wisdom Summit организаторы отметили созданную в РГК трехуровневую систему обучения сотрудников, которая позволяет реализовывать инновационные идеи в виде новых бизнес-направлений и современных производств.

"За три года существования программы с Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школами 11 проектов слушателей стали новыми продуктами, услугами и производствами. К концу текущего года начнет работу уже третий завод в рамках проекта RGC Production, — говорит Константин Ерофтеев, руководитель HR-департамента Региональной газовой компании. — Сейчас свое обучение начала четвертая группа слушателей из 50 человек".

Для нужд работников среднего звена и линейного персонала работает четыре учебных центра — РГК Освітні простори и институт тренеров. Только за последний год обучение в них прошли более 8000 сотрудников газораспределительных компаний. В течение следующего года начнут работу еще 12 РГК Освітніх просторів.

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РГК активно использует современные методы обучения на всех уровнях, в том числе — VR-технологии. С их помощью специалисты изучают настройку газорегулирующего оборудования. За два месяца курс прошли уже 240 специалистов. Сейчас компания Sensorama Lab диджитализирует еще два технических процесса.

Трехуровневая система обучения РГК дает возможность масштабировать бизнес-идеи, опыт и знания во всех регионах присутствия газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК.

СПРАВКА

Компания РГК является провайдером сервисных услуг в газораспределительной сфере. РГК разрабатывает инновационные и комплексные решения, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию газораспределительной отрасли и внедрение европейских стандартов работы в газовых компаниях. В этом году РГК первая в Украине начала внедрять программу Н2Ready, которая направлена на то, чтобы в будущем обеспечить потребителей новыми, чистыми видами энергии, в том числе водородом.