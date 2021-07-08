РГК создаст сеть "Освітніх просторів" в 16 областях Украины

Региональная газовая компания основала сеть учебных центров "РГК Освітній простір". Такие центры с единой концепцией обучения и развития персонала будут созданы в 16 областях страны.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Учитывая растущую потребность газораспределительного бизнеса в подготовке новых кадров и развитии корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций сотрудников, компания основала сеть учебных центров "РГК Освітній простір".

Ежегодно учебные программы, тренинги и курсы повышения квалификации проходят более пяти тысяч человек. С расширением сети "РГК Освітній простір" этот показатель возрастет до 60% специалистов, работающих в компаниях под брендом РГК. Региональная газовая компания продолжает сотрудничать с партнерскими бизнес-школами в рамках корпоративной программы Развития лидерства РГК по подготовке стратегического кадрового резерва. Также для молодежи будут действовать образовательные хабы с целью популяризации газовой отрасли и профессиональной ориентации.

Уже открыто четыре центра обучения и развития: в Виннице, Днепре, Харькове и Киеве. Они станут основой для создания сети "РГК Освітній простір", которая будет действовать в 16 регионах страны.

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"Основная функция "РГК Освітній простір" — развитие корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций. Они должны удовлетворить потребности бизнеса в усилении навыков персонала, в том числе, в сервисном направлении", — говорит руководитель департамента по управлению персоналом РГК Юлия Карбовская.

Работники газораспределительных компаний в "РГК Освітній простір" приобретают навыки в работе с оборудованием, совершенствуют коммуникативные навыки, а также отрабатывают отдельные операции по техническому обслуживанию сетей и др.

Каждый "РГК Освітній простір" имеет отдельный практический класс, оснащенный всеми необходимыми современными приборами. В том числе шкафными газорегуляторными установками, всеми видами счетчиков, сварочными аппаратами, другим сетевым оборудованием, необходимым для обучения.

На базе "РГК Освітній простір" будут открыты VR-учебные комнаты, где специалистов будут обучать работать с газорегулирующим оборудованием. Для этого РГК и Sensorama Lab внедрило в виртуальное пространство все узлы, детали самого объекта, необходимые для работы инструменты. В компании считают, что цифровизация обучения важна для стандартизации образовательных программ РГК и призвана повысить безопасность подготовки специалистов, работающих с газорегулирующим оборудованием.

СПРАВКА

Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.