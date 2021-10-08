Впервые водородные испытания прошло газовое оборудование украинского производства

Региональная Газовая Компания успешно завершила программу водородных испытаний шкафных газорегулирующих пунктов, которые производят заводы RGC Production во Львове и Днепре. Все тесты на пяти специальных водородных полигонах проходили под надзором специалистов Бюро Веритас — мирового лидера в сфере аудита, сертификаций и испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба РГК.

Все тестируемые модели шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП) производства RGC Production успешно прошли полный цикл водородных испытаний и готовы к работе с газоводородными смесями с 20% содержанием водорода. Каждый этап тестирования был проведен под надзором экспертов Бюро Веритас, которые дали положительное заключение. По данным специалистов консалтинговой компании НГБИ, которая является координатором научного водородного консорциума, ШГРП от RGC Production в ходе тестов на газоводородной смеси с 20% водорода и на природном газе продемонстрировали идентичные показатели работы.

"Это первое газораспределительное оборудование украинского производства, готовое к надежной и безопасной доставке газоводородных смесей непосредственно к потребителям. Уже сейчас есть спрос на такую продукцию в Европе, и с каждым годом потребность в Н2ready технике растет. Водород и другие синтетические газы в смеси с природным газом становятся базовым энергоносителем переходного периода до полной имплементации положений Green Deal к 2050 году", — сказал Станислав Казда, директор по стратегии развития и руководитель водородного проекта РГК.

Испытания Н2ready моделей ШГРП от RGC Production прошли в период с 25 августа по 22 сентября 2021 года на водородных полигонах РГК в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Все модели изготовлены на заводах RGC Production во Львове и Днепре и оснащены сертифицированными H2ready регуляторами Pietro Fiorentini (Италия).

В начале испытаний каждый экземпляр ШГРП прошел продувку инертным газом. Затем были проведены тесты с использование природного газа, и только после этого использовали газоводородную смесь с 20% водорода.

На пяти полигонах РГК были проведены следующие тесты:

Внешняя проверка герметичности: в течение 12 часов природный газ, а затем газоводородная смесь находились в ШГРП под рабочим давлением. В это время все его элементы и комплектующие находились под приборным контролем на предмет утечек.

Внутренняя проверка герметичности: контроль состояния ШГРП под рабочим давлением природного газа, а затем газоводородной смеси при изменении расхода газа через отладочную свечу, сначала — в сторону увеличения расхода, затем — в сторону уменьшения расхода газов.

Проверка падения давления на газовом фильтре: контроль газового фильтра ШГРП на перепады давления при максимальном давлении природного газа, а затем газоводородной смеси.

Проверка предохранительно-запорных клапанов: на ШГРП постепенно повышали давление природного газа, а затем газоводородной смеси до срабатывания предохранительного клапана.

В ноябре Н2ready модели ШГРП от RGC Production будут представлены на международной выставке Enlit Europe в Милане в рамках подготовки к экспорту в страны Европы.

Бюро Веритас (Bureau Veritas): с 1828 года специализируется на сертификации, инспекции, классификации, аудите, испытаниях, обучении в сферах контроля качества, охраны труда и экологии, а также управлении промышленными и строительными процессами.

RGC Production: производственный проект, который стартовал в 2019 году. В Украине созданы два завода во Львове и Днепре. Мощность каждого предприятия до 1 250 ШГРП в год. Третий завод будет открыт в Виннице до конца 2021 года. Стратегия развития предусматривает создание еще трех производств — фитингов, кранов и полиэтиленовых труб.

Водородный проект РГК: программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда были созданы 5 спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научными партнерами проекта являются восемь научных учреждений, в том числе НАНУ.

СПРАВКА

Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы у операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающие более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.