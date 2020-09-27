Россия создает фонд нефтяных скважин для выхода из ОПЕК+

В Российской Федерации почти полностью согласована программа создания фонда незавершенных скважин, которая заработает в 2020 году.
Как заявил российским СМИ вице-премьер Юрий Борисов, курирующий топливно-энергетический комплекс (ТЭК), программа была разработана для поддержки российского нефтесервиса в период сокращения добычи в рамках ОПЕК+, передает enkorr со ссылкой на oilexp.
По информации издания, эта программа предполагает создание резерва новых объектов по добыче нефти, которые также позволят быстро восстановить объемы добычи после завершения сделки ОПЕК+.
Планируется, что для строительства новых скважин ВИНК и синдикат банков будут создавать специальную компанию (SPV) c долями участия 2% и 98% соответственно.
Она будет строить скважины за счет заемных средств. Часть кредитных ресурсов будет предоставлена банками при поручительстве ВЭБа. За ВИНК остается техническая сторона: формирование заказов, управление бурением, надзор.
Впоследствии, после завершения сделки ОПЕК+, нефтекомпании будут выкупать у SPV эти скважины и получать налоговый вычет.
"Можно сказать, что все решения для сохранения нефтесервисных компаний и темпов наращивания добычи после восстановления рынка и выхода из сделки ОПЕК+, они все приняты, — сказал Борисов в рамках брифинга на Тюменском нефтегазовом форуме. — Один нюанс только остался с капиталом ВЭБа, который является гарантом для SPV. Поэтому, как только этот вопрос решится, можно быстро запускать все. Все остальное решено", — уточнил замминистра энергетики и бывший нефтегазовый аналитик в американском банке Morgan Stanley, а также один из архитекторов нового плана РФ Павел Сорокин.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.
Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.