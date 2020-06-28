Транспорт 6 минут назад

"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (ФОТО, ВИДЕО)

Авиаперелет был выполнен из столичного аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Одесса"

Фото: ЦТС Фото: ЦТС
Фото: ЦТС

27 июня украинская авиакомпания Windrose выполнила первый коммерческий рейс на новом для нее типе воздушных судов — турбовинтовом лайнере ATR-72.

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Как пишет ЦТС, перелет был осуществлен из столичного аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Одесса".

Из Киева самолет вылетел в 10:37, в аэропорту назначения приземлился в 11:40. В 12:15 воздушное судно вылетело в обратном направлении.

Одним из пассажиров первого рейса стал Андрей Ярмак, руководитель "Укараэроруха".

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"Шаг кресел отличный, рассадка 2-2, полки вместительные. То ли за перелетами соскучился, то ли самолет и вправду хорош", — написал он на своей странице в Facebook.

ATR-72 с регистрационным номером UR-RWA прибыл в Украину 25 июня. До этого самолет находился в польском Быдгоще, где был окрашен в ливрею украинской авиакомпании. С 2014 года эксплуатантом ВС была авиакомпания Firefly из Малайзии.

Самолеты ATR-72 Windrose планирует эксплуатировать на внутренних маршрутах. В ближайшее время ожидается прибытие в Украину второго такого воздушного судна.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose решила приобрести на условиях лизинга 8 самолетов ATR-72-600 для расширения работы на внутренних рейсах.

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