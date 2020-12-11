Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро 10 декабря задержали при получении взятки руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область), а также посредника, передавшего ее. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Следствие установило, что руководитель порта требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов.

При этом он действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, получившего деньги для дальнейшей передачи начальнику порта.

Ныне решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, что Министерство инфраструктуры еще 18 ноября отстранило от исполнения обязанностей директора порта "Черноморск" Александра Попова на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Исполнение обязанностей директора порта на этот период было возложено на исполняющего обязанности заместителя директора по развитию — начальника специализированного паромного комплекса порта Игоря Шевченко. На сайте же порта по состоянию на 11 декабря исполняющим обязанности директора по-прежнему значится Попов.