Транспорт 20 минут назад

Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке

Начальника предприятия уличили в вымогательстве взятки от инвестора, заинтересовавшегося подконтрольной порту обанкротившейся компании

Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро 10 декабря задержали при получении взятки руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область), а также посредника, передавшего ее. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Следствие установило, что руководитель порта требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами.

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Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов.

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При этом он действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, получившего деньги для дальнейшей передачи начальнику порта.

Ныне решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, что Министерство инфраструктуры еще 18 ноября отстранило от исполнения обязанностей директора порта "Черноморск" Александра Попова на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Исполнение обязанностей директора порта на этот период было возложено на исполняющего обязанности заместителя директора по развитию — начальника специализированного паромного комплекса порта Игоря Шевченко. На сайте же порта по состоянию на 11 декабря исполняющим обязанности директора по-прежнему значится Попов.

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