СБУ нашла среди приплывших из Эквадора бананов 20 кг кокаина (ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно с Государственными таможенной и пограничной службами пресекли контрабанду 20 кг кокаина из Эквадора в морпорту "Южный" (Одесская область). Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Оперативники получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, прибывшем в этот порт. Товар якобы должен был быть скрыт среди груза бананов. При углубленном таможенном досмотре контейнера правоохранители действительно обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином.

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Открыто производство по части 3 статьи 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса. Стоимость изъятого, по расценкам черного рынка, составляет почти 4 млн долларов.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Напомним, ранее в Киеве россиянка пыталась откупиться от наркополиции 85 тысячами долларов. 59-летнюю женщину подозревают в организации изготовления и сбыта метадона на территории Украины, России и Беларуси.

Отметим также, что в начале месяца в порту бельгийского Антверпен изъяли 11,5 тонны кокаина: крупнейшую в истории партию наркотика, прибывшую из Южной Америки, оценили почти в 1 млрд долларов.