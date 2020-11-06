В бельгийском порту изъяли 11,5 тонны кокаина: оценивают почти в $1 млрд

В порту бельгийского Антверпена 4 ноября полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. Как сообщает The Brussels Times, стоимость партии бельгийские правоохранители оценивают в около 900 млн евро, и это крупнейший груз наркотиков, который когда-либо удавалось найти.

Кокаин был доставлен через океан из Гайаны и задержан по прибытию в Антверпен. Груз был замаскирован под металлолом в стальном контейнере.

Правоохранители ожидали прибытия судна с рекордной партией, поскольку связывают его отправку с разоблачением в конце сентября наркогруппировки во главе с 77-летним бывшим начальником подразделения по борьбе с наркотиками, в которую также входили ряд полицейских, сотрудник порта и юрист.

ОПГ подозревают в организации регулярных крупных поставок наркотиков из Южной Америки в Бельгию. На сегодня арестованы с предъявлением обвинений 22 человека, а еще трое ждут экстрадиции из Нидерландов.

После прибытия рекордной партии кокаина были арестованы еще трое, в том числе один в Нидерландах.

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области работу международного наркосиндиката.