Общество 1 час назад

В Киеве россиянка пыталась откупиться от наркополиции 85 тысячами долларов (ВИДЕО)

Следствие считает гражданку РФ организатором наркогруппировки

В Киеве россиянка пыталась откупиться от наркополиции 85 тысячами долларов (ВИДЕО) В Киеве россиянка пыталась откупиться от наркополиции 85 тысячами долларов (ВИДЕО)

Полиция задержала в Киеве 59-летнюю гражданку России по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом метадона на территории Украины, России и Беларуси. Как говорится в сообщении департамента внутренней безопасности Нацполиции, она попыталась откупиться от правоохранителей.

Начальнику отдела департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции россиянка предложила взятку в 85 тысяч долларов за непривлечение к ответственности как себя, так и своих трех сообщников. Полицейский сразу сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности.

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Задержали женщину после передачи первой части оговоренной суммы в 22 тысячи долларов. Открыто производство по части 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу) Уголовного кодекса.

Задержанной готовят объявление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Ей грозит до восьми лет заключения.

"Теперь злоумышленнице придется отвечать не только за изготовление и сбыт наркотиков, но и за попытку подкупа должностного лица Нацполиции", — уточняется в сообщении.

В видеокомментарии полиции также отмечается, что в данном случае речь идет об "этнической наркогруппировке".

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области работу международного наркосиндиката.

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