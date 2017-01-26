С курорта на курорт: Одесса получит дополнительные авиарейсы в Тбилиси и Батуми

26 января 2017, 12:37
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Авиакомпания YanAir во втором полугодии 2017 года запустит регулярные рейсы в Грузию — в Тбилиси и Батуми

С курорта на курорт: Одесса получит дополнительные авиарейсы в Тбилиси и Батуми | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Украинская авиакомпания YanAir со 2 июня 2017 года запустит регулярные прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми (Грузия). Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

Компания обещает поставить на рейсы самолет Boeing-737 с бизнес-классом и экономом.

В Тбилиси можно будет слетать два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям в 16.00. Обратный вылет — в 13.30 по местному времени. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Рейсы по маршруту Одесса-Батуми будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. Отправление из Одессы — в 15.15, из Батуми — 13.15. Время в пути — 2 часа.

Напомним, по итогам 9 мес. 2016 года YanAir перевезла в 6,8 раза больше пассажиров, чем за аналогичный период 2015 года. Благодаря чему стала одним из лидеров рынка авиаперевозчиков.

Авиакомпания YanAir базируется в Международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Ее флот насчитывает один Airbus 321, три Airbus 320, два Boeing 737 и два турбовинтовых Saab 340.

Аэропорт "Одесса" входит в первую тройку крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года.

По материалам: "Дело"
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С курорта на курорт: Одесса получит дополнительные авиарейсы в Тбилиси и Батуми | Транспорт | Дело
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