Самолет авиакомпании Pegasus Airlines впервые приземлился в Херсоне

4 июня турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выполнила первый в своей истории рейс в аэропорт Херсон.

Как сообщает Avianews, лоукостер будет летать сюда из стамбульского аэропорта Сабихи Гёкчен, который расположен в восточной части города.

Для первого полета в Херсон лоукостер использовал 186-местный самолет нового поколения Airbus A320neo. По информации издания, из Стамбула прилетели 89 пассажиров, обратно отправились 127 человек. Для первого рейса такие показатели считаются хорошими.

Pegasus Airlines будет летать из Стамбула в Херсон два раза в неделю по четвергам и воскресеньям в дневное время.

Расписание рейсов Стамбул — Херсон — Стамбул Pegasus Airlines:

Стамбул 12:30 → Херсон 13:55, четверг, воскресенье;

Херсон 14:55 → Стамбул 16:40, четверг, воскресенье.

Pegasus Airlines стал второй турецкой авиакомпанией в Херсоне. С 2014 года сюда летает Turkish Airlines. Эта авиакомпания использует главный аэропорт Стамбула в европейской части Турции.

Также переговоры об открытии рейсов в Стамбул сейчас ведет руководство расположенного рядом аэропорта Николаев.

Украинские и турецкие авиакомпании в последние месяцы начали активно развивать авиасообщение между Украиной и Турцией. Это связано с тем, что страны открыты для посещения иностранных туристов.

Однако с 1 июня Турция изменила правила въезда для пассажиров из Украины. Теперь туристам перед поездкой снова нужно проходить тест на коронавирус методом ПЦР или на антиген.

Власти Турции разрешают въезжать без сдачи анализов путешественникам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 или переболели в последние полгода. Но пока власти Украины не утвердили образцы таких документов, чтобы они признавались другими странами.

Ранее сообщалось, что Pegasus Airlines запустит шесть маршрутов из городов Украины в Турцию в летнем расписании 2021 года.