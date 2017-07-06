Саудовская Аравия открыла свой рынок для украинской курятины

06 июля 2017, 14:53
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Саудовская Аравия отменила запрет на импорт украинской курятины, который был выдан из-за выявления в Украине птичьего гриппа

Саудовская Аравия открыла свой рынок для украинской курятины | АПК | Дело Увеличить картинку

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила сообщение от посольства Саудовской Аравии в Украине об отмене временного запрета при импорте продукции птицеводства.

Саудовская организация продовольствия и медикаментов приняла решение об отмене запрета на импорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства и производных продуктов из Украины.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Катар, Ирак, Китай, Йемен, Иордания ввели временный запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышки птичьего гриппа. Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касался только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

Перед этим Госпродпотребслужба Украины сообщила, что экспортеры продукции птицеводства с 1 марта должны получать дополнительное разрешение при поставках в Катар в связи со вспышками птичьего гриппа в Европе и Японии.

Рынок пищевых продуктов арабских стран Персидского залива импортозависимый в среднем на 90%.

В средине июня Катар отменил запрет на ввоз птицы из Украины.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , курятина , экспорт , саудовская аравия

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Саудовская Аравия открыла свой рынок для украинской курятины | АПК | Дело
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