Шесть EI-компетенций для украинских лидеров

Львиная доля моей работы состоит из оценки компетенций СЕО/CxO для их развития, продвижения или плейсмента. Я проанализировал «профили успеха» руководителей крупных международных и украинских компаний на основе наших проектов за последние 2 пандемических года.

Сегодня я расскажу о компетенциях, которые определяли мои клиенты как критически важные для лидера. Подавляющая часть (6 из 10) касаются эмоционального интеллекта. Рад, что такие компетенции стали must-have для лидеров в Украине.

Вдохновлять и привлекать. В основе этой компетенции лежит поведение – понимание личностных черт и мотивации других. Такие лидеры эффективно мобилизуют команды и осуществляют трансформации. О преимуществах вдохновляющего лидерства читайте в материале Heidrick & Struggles.

Согласование интересов стейкхолдеров. Топ-руководитель обычно находится «между двумя огнями». С одной стороны – штаб-квартира или акционер (хорошо, если один, а не несколько), с другой – партнеры, государственные органы, руководители других функций и бизнес компании. СЕО, стремящийся к достижению бизнес-целей, должен балансировать между интересами многих сторон. Важность этой компетенции удачно объясняет Business Reality Check.

Управленческая смелость. Речь идет об умении «называть вещи своими именами», терпеть сопротивление влиятельным фигурам, отстаивать собственную позицию в сложных условиях, принимать непопулярные решения. Это путь внедрения перемен и инноваций. Смелость необходима и для того, чтобы коммуникировать в бурные времена команде реальность, какая она есть. Это снижает тревожность команды. На что способны смелые лидеры, какие черты им присущи – объясняет статья Harvard Business Review.

Установление доверия. Быть, а не выглядеть – вызов для многих лидеров. Умение строить отношения на доверии и добиваться результатов вне формальных требований приводит к длительным деловым отношениям. В условиях кризиса следуют за тем, кому доверяют. Послушайте здесь, как глубоко, но практически о доверии и командном лидерстве говорит классик этой темы Патрик Лэнсиони. И как весело и бытово – Саймон Синек, здесь .

Построение эффективной команды. Построение команды – динамичный процесс, требующий постоянных усилий лидера. Работая с командами руководителей, я выделил некоторые ошибки и рекомендации, о которых читайте в моей статье на delo.ua.

Эффективность в условиях неопределенности. Речь идет о способности принимать решения в условиях тревожности и недостатка данных. Драма заключается в том, что для многих руководителей это умение нуждается в собственной личной трансформации. Поэтому так ценны лидеры, способные на это. Как быть лидеру в ситуации радикальной неопределенности, слушайте в подкасте Heidrick&Struggles.

Хорошего чтения и эффективного лидерства!