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Шесть EI-компетенций для украинских лидеров
Львиная доля моей работы состоит из оценки компетенций СЕО/CxO для их развития, продвижения или плейсмента. Я проанализировал «профили успеха» руководителей крупных международных и украинских компаний на основе наших проектов за последние 2 пандемических года.
Сегодня я расскажу о компетенциях, которые определяли мои клиенты как критически важные для лидера. Подавляющая часть (6 из 10) касаются эмоционального интеллекта. Рад, что такие компетенции стали must-have для лидеров в Украине.
- Вдохновлять и привлекать. В основе этой компетенции лежит поведение – понимание личностных черт и мотивации других. Такие лидеры эффективно мобилизуют команды и осуществляют трансформации. О преимуществах вдохновляющего лидерства читайте в материале Heidrick & Struggles.
- Согласование интересов стейкхолдеров. Топ-руководитель обычно находится «между двумя огнями». С одной стороны – штаб-квартира или акционер (хорошо, если один, а не несколько), с другой – партнеры, государственные органы, руководители других функций и бизнес компании. СЕО, стремящийся к достижению бизнес-целей, должен балансировать между интересами многих сторон. Важность этой компетенции удачно объясняет Business Reality Check.
- Управленческая смелость. Речь идет об умении «называть вещи своими именами», терпеть сопротивление влиятельным фигурам, отстаивать собственную позицию в сложных условиях, принимать непопулярные решения. Это путь внедрения перемен и инноваций. Смелость необходима и для того, чтобы коммуникировать в бурные времена команде реальность, какая она есть. Это снижает тревожность команды. На что способны смелые лидеры, какие черты им присущи – объясняет статья Harvard Business Review.
- Установление доверия. Быть, а не выглядеть – вызов для многих лидеров. Умение строить отношения на доверии и добиваться результатов вне формальных требований приводит к длительным деловым отношениям. В условиях кризиса следуют за тем, кому доверяют. Послушайте здесь, как глубоко, но практически о доверии и командном лидерстве говорит классик этой темы Патрик Лэнсиони. И как весело и бытово – Саймон Синек, здесь .
- Построение эффективной команды. Построение команды – динамичный процесс, требующий постоянных усилий лидера. Работая с командами руководителей, я выделил некоторые ошибки и рекомендации, о которых читайте в моей статье на delo.ua.
- Эффективность в условиях неопределенности. Речь идет о способности принимать решения в условиях тревожности и недостатка данных. Драма заключается в том, что для многих руководителей это умение нуждается в собственной личной трансформации. Поэтому так ценны лидеры, способные на это. Как быть лидеру в ситуации радикальной неопределенности, слушайте в подкасте Heidrick&Struggles.
Хорошего чтения и эффективного лидерства!