Шість EI-компетенцій для українських лідерів

Левова частка моєї роботи складається з оцінки компетенцій СЕО/CxO для їхнього розвитку, промоції або плейсменту. Я проаналізував «профілі успіху» керівників великих міжнародних та українських компаній на основі наших проєктів за останні 2 пандемічні роки.

Сьогодні я розповім про компетенції, які визначали мої клієнти як критично важливі для лідера. Переважна частина (6 з 10) стосуються емоційного інтелекту. Радий, що такі компетенції стали must-have для лідерів в Україні.

Надихати й залучати. В основі цієї компетенції лежить поведінка – розуміння особистісних рис та мотивації інших. Такі лідери ефективно мобілізують команди та здійснюють трансформації. Про переваги лідерства, що надихає, читайте у матеріалі Heidrick & Struggles.

Узгодження інтересів стейкхолдерів. Топ-керівник зазвичай знаходиться «між двох вогнів». З одного боку – штаб-квартира чи акціонер (добре, якщо один, а не декілька), з іншого – партнери, державні органи, керівники інших функцій та бізнесів компанії. СЕО, який прагне досягати бізнес-цілей, має балансувати між інтересами багатьох сторін. Важливість цієї компетенції вдало пояснює Business Reality Check.

Управлінська сміливість. Йдеться про вміння «називати речі своїми іменами», толерувати супротив впливових фігур, відстоювати власну позицію в складних умовах, приймати непопулярні рішення. Це шлях впровадження змін та інновацій. Сміливість необхідна і для того, щоб комунікувати в буремні часи команді реальність, яка вона є. Це знижує тривожність команди. На що здатні сміливі лідери, які риси їм притаманні – пояснює стаття Harvard Business Review.

Встановлення довіри. Бути, а не виглядати – це виклик для багатьох лідерів. Вміння будувати стосунки на довірі та досягати результатів за межами формальних вимог приводить до довготривалих ділових відносин. В умовах кризи йдуть за тим, кому довіряють. Послухайте тут, як глибоко, але практично про довіру та командне лідерство говорить класик цієї теми Патрік Ленсіоні. І як весело та побутово – Саймон Сінек, тут.

Побудова ефективної команди. Побудова команди – динамічний процес, що потребує постійних зусиль лідера. Працюючи з командами керівників, виділив деякі помилки та рекомендації – читайте в моїй статті на delo.ua.

Ефективність за умов невизначеності. Йдеться про здатність приймати рішення в умовах тривожності та нестачі даних. Драма полягає в тому, що для багатьох керівників це вміння потребує власної особистісної трансформації. Тому так цінні лідери, здатні на це. Як бути лідеру в ситуації радикальної невизначеності, слухайте в подкасті Heidrick & Struggles.

Гарного читання та ефективного лідерства!