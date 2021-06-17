Salateira откроет в Киеве 70 магазинов в формате "у дома" с популярными блюдами ресторана

Сеть быстрого питания Salateira планирует за год открыть в Киеве около 70 магазинов в формате "у дома" — Salateira Store. Так, компания планирует расширение сети магазинов, где будет представлен ограниченный готовый ассортимент блюд, отдельно продукты собственного импорта и топ-продукты fast-healthy сети.

Об этом CEO и управляющий партнер сети Александр Савилов рассказал во время панельной дискуссии на конференции RAU EXPO.

"Мы приняли решение, что откроем 70 точек в Киеве в формате "у дома". Постараемся за год. Если модель Киева будет успешной, заведения будут открываться в Одессе, Харькове и других городах, но, конечно, в меньшем количестве", — сказал Савилов.

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Также Александр Савилов добавил, что в ближайшие дни откроется третий Salateira Store на улице Шота Руставели в Киеве. Площадь заведения составит 30 квадратных метров, а в продаже будут основные популярные блюда от Salateira и кофе.

Отметим, первый Salateira Store открылся в Киеве в ЖК ParkLand в конце марта 2021 года.

Salateira основана в 2011 году и является международной fast-healthy сетью заведений общественного питания с принципом свободного выбора ингредиентов для блюд. В сеть входят 17 ресторанов, которые работают в Киеве, Днепре, а также в Минске. Летом 2016 года был открыт первый ресторан в Дубае, однако после полутора лет работы его пришлось закрыть по причине, что проект не вышел на точку безубыточности и дорогой аренды помещения.