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Категория
Бизнес
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Сколько может потерять ваш бизнес, если у вас отберут интеллектуальную собственность

  • Вячеслав Устименко
    Вячеслав Устименко

    Управляющий партнер юридической компании ICON.PARTNERS

В бизнесе, а особенно в IT, интеллектуальная собственность может в 2-3, а иногда и в 100+ раз превышать цену материальных активов компании.

На старте бизнеса партнеры подписывают корпоративные договоры, местные аналоги NDA, регистрируют компанию и оформляют устав. Этому мы с коллегами-юристами учим не первый год. Но вопросы интеллектуальной собственности часто откладывают в долгий ящик как "не важные на первых этапах бизнеса". Или, что еще хуже, оформляют интеллектуалку небрежно, как "очередную бумажку".

В бизнесе, а особенно в IT, интеллектуальная собственность может в 2-3, а иногда и в 100+ раз превышать цену материальных активов компании. К примеру, Meta Platforms Inc., владелец социальной сети Facebook, провел сделку по покупке торговой марки регионального банка Meta Financial Group. Сумма сделки  $60 млн.

Задайте себе простой вопрос: сколько потеряет ваш бизнес, если у вас заберут интеллектуальную собственность? 

Концепция интеллектуальной собственности стоит на трех китах: 

  • патент; 
  • авторское право;
  • торговая марка.

Первые два используются для защиты прав создателей художественных произведений и изобретений.  Третий используют в основном с целью предотвращения недобросовестной конкуренции бизнеса. 

Круто, когда есть юридическое лицо, на которое ты оформляешь всю интеллектуальную собственность, а все партнеры входят в состав учредителей.

Но "бизнес по-украински" выглядит иначе.

У нас любят наделать кучу ФОПов, ведь так выгоднее с точки зрения налогов. Нет единого ООО, которое владеет всей интеллектуалкой. Узнали себя или представителей крупного бизнеса?

Задайте снова себе вопрос: всегда ли цель снизить налоги стоит на первом месте среди прочих юридических задач?

Давайте рассмотрим реальный кейс.

Сейчас в апелляционном суде рассматривается дело в отношении компании "Цитрус". Владелец 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест" (в которую входит группа компаний "Цитрус") подал несколько судебных исков суммарно более чем на 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании. Его требования были обоснованы тем, что деятельность компании не была с ним согласована. 

У партнеров права на торговую марку группы компаний "Цитрус" находятся в совместном пользовании. Они имеют равные права, на нее и все решения по использованию бренда "Цитрус" должны приниматься по взаимному согласию. Вот так "очередная бумажка" стала резко предметом иска на миллиард. Кстати, торговая марка это отличный сдерживающий механизм действий второго партнера. Совместное владение отлично защищает от "кидка", а в бизнесе это бывает часто.

Используя торговую марку вместе с партнером, можно подстраховаться дополнительным договором, который поможет в суде. 

В такой документ пишут:

  • порядок распоряжения правами на торговую марку;
  • способы использования торговой марки; 
  • условия распределения доходов от использования марки; 
  • порядок распределения расходов, связанных с функционированием торговой марки. Например, на получение охранных документов, судебную защиту нарушенных прав и т.д.; 
  • порядок представительства интересов совладельцев торговой марки.

В судебном кейсе "Цитруса" рассматривается много нарушений. Одним договором они бы не решились. Не существует единого документа, который закроет все юридические задачи. К сожалению для бизнеса, к счастью для юристов. Для наших широт, юриспруденция – это затраты, а для Запада – это инвестиция в светлое и безопасное будущее бизнеса. Меняйтесь, не повторяйте ошибки. Делайте, как Facebook. А чем закончится кейс "Цитруса", мы узнаем в 2022-м (но это не точно).