Сколько может потерять ваш бизнес, если у вас отберут интеллектуальную собственность

На старте бизнеса партнеры подписывают корпоративные договоры, местные аналоги NDA, регистрируют компанию и оформляют устав. Этому мы с коллегами-юристами учим не первый год. Но вопросы интеллектуальной собственности часто откладывают в долгий ящик как "не важные на первых этапах бизнеса". Или, что еще хуже, оформляют интеллектуалку небрежно, как "очередную бумажку".

В бизнесе, а особенно в IT, интеллектуальная собственность может в 2-3, а иногда и в 100+ раз превышать цену материальных активов компании. К примеру, Meta Platforms Inc., владелец социальной сети Facebook, провел сделку по покупке торговой марки регионального банка Meta Financial Group. Сумма сделки — $60 млн.

Задайте себе простой вопрос: сколько потеряет ваш бизнес, если у вас заберут интеллектуальную собственность?

Концепция интеллектуальной собственности стоит на трех китах:

патент;

авторское право;

торговая марка.

Первые два используются для защиты прав создателей художественных произведений и изобретений. Третий используют в основном с целью предотвращения недобросовестной конкуренции бизнеса.

Круто, когда есть юридическое лицо, на которое ты оформляешь всю интеллектуальную собственность, а все партнеры входят в состав учредителей.

Но "бизнес по-украински" выглядит иначе.

У нас любят наделать кучу ФОПов, ведь так выгоднее с точки зрения налогов. Нет единого ООО, которое владеет всей интеллектуалкой. Узнали себя или представителей крупного бизнеса?

Задайте снова себе вопрос: всегда ли цель снизить налоги стоит на первом месте среди прочих юридических задач?

Давайте рассмотрим реальный кейс.

Сейчас в апелляционном суде рассматривается дело в отношении компании "Цитрус". Владелец 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест" (в которую входит группа компаний "Цитрус") подал несколько судебных исков суммарно более чем на 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании. Его требования были обоснованы тем, что деятельность компании не была с ним согласована.

У партнеров права на торговую марку группы компаний "Цитрус" находятся в совместном пользовании. Они имеют равные права, на нее и все решения по использованию бренда "Цитрус" должны приниматься по взаимному согласию. Вот так "очередная бумажка" стала резко предметом иска на миллиард. Кстати, торговая марка — это отличный сдерживающий механизм действий второго партнера. Совместное владение отлично защищает от "кидка", а в бизнесе это бывает часто.

Используя торговую марку вместе с партнером, можно подстраховаться дополнительным договором, который поможет в суде.

В такой документ пишут:

порядок распоряжения правами на торговую марку;

способы использования торговой марки;

условия распределения доходов от использования марки;

порядок распределения расходов, связанных с функционированием торговой марки. Например, на получение охранных документов, судебную защиту нарушенных прав и т.д.;

порядок представительства интересов совладельцев торговой марки.

В судебном кейсе "Цитруса" рассматривается много нарушений. Одним договором они бы не решились. Не существует единого документа, который закроет все юридические задачи. К сожалению для бизнеса, к счастью для юристов. Для наших широт, юриспруденция – это затраты, а для Запада – это инвестиция в светлое и безопасное будущее бизнеса. Меняйтесь, не повторяйте ошибки. Делайте, как Facebook. А чем закончится кейс "Цитруса", мы узнаем в 2022-м (но это не точно).