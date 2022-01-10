СМИ сообщили, что суд запретил "Цитрусу" пользоваться торговой маркой и сайтом, но в компании это отрицают

В СМИ появилась информация о том, что хозяйственный суд Киева по иску компании "Е-Тикетс Сервис Украина" запретил ООО "ЗТ-Инвест", входящему в группу компаний "Цитрус", пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус", и использовать доменное имя компании — citrus.ua.

При этом в самой компании "Цитрус" эту информацию опровергают, передает издание AIN.

Совладелец "ЗТ-Инвест" Геннадий Корбан заявил, что розничная сеть компании теперь должна прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус".

"4 января 2022 года Хозяйственный суд Киева по иску одного из акционеров вынес решение, запретив "Цитрусу" пользоваться торговой маркой компании. Согласно вердикту судей, сайт и домен компании должен быть заблокирован до решения спора по существу. Розничная сеть компании обязана прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус". Хоз.суд также принял и другие ограничения на использование торговой марки", — сообщил Корбан на своей странице в Facebook.

В то же время представители "Цитрус" рассказали, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний "Цитрус". Более того, по их словам, сам интернет-магазин гаджетов и аксессуаров не использует эти торговые марки.

В компании подчеркнули, что магазины "Цитрус" продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, компания подала документы на обжалование решения суда.

"Поэтому "Цитрус" на данный момент предоставил необходимые процессуальные документы для обжалования этого "Новогоднего принятия". На незаконные действия исполнителей подал жалобы в правоохранительные органы, а также в министерство юстиции Украины", — добавили в "Цитрус".

Напомним, что изначально Корбан начал фигурировать в споре вокруг активов "Цитруса" в начале марта 2021 года, когда появилась информация о том, что он в конце февраля стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит торговая марка сети "Цитрус".

В июне 2021 года Корбан сообщил, что его специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения. По его словам, было обнаружено оптимизацию налогов и "серую" растаможку.

Из-за этого к совладельцу компании были поданы иски на миллиард гривен. Позже, в октябре 2021 года, суд признал недействительной передачу 50% в "Цитрусе" Корбану, на что бизнесмен подавал апелляцию.