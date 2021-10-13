Корбан через суд взыскал с "Цитруса" 1 млрд грн

Хозяйственный суд Одесской области 12 октября решил взыскать с ООО "Цетехно" (Одесса) 991 млн грн в пользу ООО "Гаджет трейдинг" (Днепр). Об этом сообщил на своей странице в Facebook владелец "Гаджет трейдинг" Геннадий Корбан, отметивший, что речь идет об иске к юрлицу, подконтрольному совладельцу магазинов электроники "Цитрус" Григорию Топалу.

"Суд вынес вердикт компании "Цитрус". Согласно решению суда, компания обязана выплатить по своим долгам 1 млрд грн без малого. Компания "Цитрус", которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждет банкротство и ликвидация", — написал Корбан.

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По словам бизнесмена, из основных бенефициаров компании "Цитрус" Топал "просто обязан зарубить себе на носу, что за все в жизни и тем более в бизнесе нужно платить".

"Ну а если не платишь, то придется расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса, используя ненадежную, временную крышу в лице областного прокурора и местного начальника СБУ", — заявил Корбан.

В самом же "Цитрусе" заявили, что уверены в незаконности такого решения суда и будут его обжаловать.

"Группа компаний "Цитрус" незамедлительно подаст апелляцию в суд и будет оспаривать данное решение. Мы уверены в незаконности решения суда первой инстанции. Верим, что судебная системы Украины будет руководствоваться исключительно законодательством и не позволит признать фиктивный долг", — сообщили в компании.

Там отмечают, что решение Хозсуд Одесской области принял, несмотря на комплекс предоставленных адвокатами "Цитруса" доказательств.

"Судья не принял во внимание успешно проведенные комплексные налоговые и аудиторские проверки, которые не выявили фиктивную задолженность. Очевидно, что судьи, принимающие данное решение, были явно заангажированы", — говорится в сообщении.

В "Цитрусе" подчеркивают, что в последнее время выиграли в судах все дела по искам Корбана, доказав, что он не имеет никакого юридического отношения к этой группе компаний.

"В течение последнего года группа компаний "Цитрус" подвергается массированной атаке в СМИ и в судебных органах. Заказные статьи, абсурдные иски в суд и лживые посты в Facebook — только часть предпринятых Геннадием Корбаном действий для очернения репутации "Цитруса". Очевидно , что все это попытки рейдерского захвата нашей компании", — подчеркивают в компании.

Напомним, что в июне Корбан сообщил, что подал четыре судебных иска против Топала и группы юридических лиц, которых он контролирует, на сумму более 1 млрд грн.

По его словам, причиной судебных исков стали анализ и аудит деятельности компании, которые Корбан провел, став, как он сам считает, владельцем 50% "Цитруса". Днепровский бизнесмен утверждает, что выявил уход "Цитруса" от налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов и передачи оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам.

При этом 30 июля Хозсуд Одесской области отказался арестовать активы "Цетехно" в качестве меры обеспечения упомянутого иска на 991 млн грн.

Напомним, что изначально Корбан начал фигурировать в споре вокруг активов "Цитруса" в начале марта этого года, когда появилась информация о том, что он в конце февраля стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит торговая марка сети "Цитрус".

Ранее у "ЗТ-Инвест" было два совладельца с равными долями — Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года, и Корбан якобы получил долю Зинченко.

Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в "Цитрусе" заявили, что ее продажи как таковой не было, приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

5 марта Хозсуд Одесской области наложил арест на 50% ООО "ЗТ-Инвест". В самом "Цитрусе" пообещали, что его совладелец Топал оспорит приобретение этого актива Корбаном.

При этом Корбан и вовсе заявил, что "купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг" сети "Цитрус", причем конфликтующие между собой сооснователи "Цитруса" сами ему предложили стать инвестором.

14 сентября упомянутый суд признал недействительным акт приема-передачи Корбану доли в "ЗТ-Инвесте".

Отметим также, что Зинченко ранее обвинял Топала в попытке рейдерского захвата "Цитруса", утверждая, что тот попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими его семье корпоративными правами и обеспечил фабрикацию против него уголовного производства, из-за чего Зинченко фактически полностью утратил контроль над бизнесом.

Зинченко неоднократно публично призывал своего бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы — расследовать все эпизоды действий Топала. В частности, в декабре бывшая сотрудница "Цитруса" обвинила Топала в поджоге автомобиля. Зинченко же эту версию поддержал, заявив, что его экс-партнер "окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников".