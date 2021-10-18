Транспорт 1 час назад

СМИ: Нардеп Волынец организовывает забастовки железнодорожников в интересах Ахметова

На железной дороге профсоюз устроил " итальянскую забастовку". Локомотивы не принимаются в работу, поскольку железнодорожники придираются к мелочам

СМИ: Нардеп Волынец организовывает забастовки железнодорожников в интересах Ахметова СМИ: Нардеп Волынец организовывает забастовки железнодорожников в интересах Ахметова

Забастовка, которую объявил 12 октября контролируемый нардепом от "Батькивщины" Михаилом Волынцом "Свободный профсоюз железнодорожников" (СПСЖ), имеет целью отмену тарифов на грузовые перевозки для первого тарифного класса, что соответствует интересам олигарха Рината Ахметова. Об этом написало "Зеркало недели" со ссылкой на телеграмм-канал "Монополист", который ведут журналисты Бизнес.Цензор.нет.

Журналисты обратили внимание на то, что с 1 января тарифы на перевозку ряда грузов, в частности угля и руды, должны вырасти на 30%. Именно компании Ахметова добывают эти ископаемые, которые составляют более половины всех перевозок УЗ. При этом действующие тарифы компании на их перевозку не покрывают себестоимости, отметили журналисты.

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По данным СМИ, нардеп Волынец, который контролирует "Свободный профсоюз железнодорожников", на днях организовал так называемую "итальянскую забастовку" на "Укрзализныце". Этот профсоюз, в который входит 900 железнодорожников, возглавляет Владимир Козельский — помощник Волынца.

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"Члены профсоюза не принимают локомотивы в работу согласно действующим нормам, придираясь к мелочам. Из-за этого УЗ задерживает перевозки в период пикового сезона вывоза зерна в порты для экспорта. СПСЖ и Волынец требуют повысить зарплату, что логично. И почему-то заменить правление и наблюдательный совет УЗ", — говорится в материале.

Между тем забастовки СПСЖ активно освещает ТРК "Украина" Ахметова, а его журналисты рассказывают об "убийственном для промышленности" решении — повысить тарифы УЗ на перевозку грузов. При этом Волынец прежде организовывал протесты в интересах олигарха, написали журналисты.

"Когда в 2015 году ДТЭК Ахметова требовал повышения тарифов на электроэнергию, именно Волынец организовывал протесты шахтеров в Киеве. Когда в сентябре 2020 года Ахметов не мог поделить с Коломойским Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), именно Волынец организовывал забастовки на КЖРК", — добавил СМИ.

Параллельно глава УЗ Александр Камышин ведет переговоры по повышению зарплаты с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Вадима Бубняка, членами которого являются большинство работников железной дороги. В УЗ прогнозируют, что соглашение о росте выплат может появиться в течение двух недель.

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