Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" подняла тарифы на грузоперевозки: подорожание услуг произойдет в два этапа

Благодаря этому в УЗ рассчитывают к концу 2021 года и в течение 2022-го получить дополнительно около 12 млрд грн

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

"Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки в Украине — подорожание услуг произойдет в два этапа.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 17 августа 2021 года, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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В частности, с 17 августа:

- на 25,9% увеличился тариф на перевозку внеклассных грузов, теперь он равен действующему уровню для грузов 1-го тарифного класса;

- повышен на 8% уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов;

- возрос на 51,8% тариф на пустой пробег вагонов из-под грузов 1-го тарифного класса.

В то же время с 1 января 2022 года:

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- для грузов 1-го тарифного класса тариф увеличится на 20,4%;

- для грузов 2-го класса — на 6,5%.

В компании добавили, что благодаря этому к концу 2021 года и в течение 2022-го получат дополнительно около 12 млрд грн.

"Деньги от указанных инициатив будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги", — заверил руководитель УЗ Александр Камышин.

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Ранее Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" в два этапа, в 2021 году это принесет ей 10 млрд грн — больше изменения повлияют на "Метинвест" Рината Ахметова.

Известно, что Совет нацбезопасности и обороны инициировал введение временного руководства на "Укрзализныце" до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, что представляет угрозу нацбезопасности.

В СНБО со ссылкой на данные СБУ обратили внимание на несовершенное тарифное регулирование, в результате чего только за последние 4 года компания потеряла почти 100 млрд грн.

"Дальнейшая работа компании в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству", — считают в СБУ.

Речь идет о разнице в тарифах для различных классов грузов — дискриминационный метод субсидирования перевозчиков руды за счет других грузоотправителей и самой "Укрзализныци".

Как отмечалось, многочисленные попытки изменить что-то в этом направлении всегда останавливались лоббистами олигарха Ахметова, чей бизнес получает наибольшие преференции от действующих тарифов на железнодорожные перевозки.

Напомним, акционерное общество "Укрзализныця" закончило 2020 год с убытком в 11,6 млрд грн. Также за первый квартал 2021 года УЗ отчиталась о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.

Однако уже в апреле 2021 года компания вышла на прибыльный уровень и заработала 35 млн грн прибыли, а в мае — почти 39 млн грн.

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