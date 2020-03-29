IT и Телеком 50 минут назад

Sony объединяет свои подразделения в одну корпорацию

Направления бизнеса Sony по выпуску смартфонов, потребительских камер, телевизоров и домашнего аудио оборудования теперь будут находиться под контролем одной компании Sony Electronics Corporation

Sony объединяет свои подразделения в одну корпорацию Sony объединяет свои подразделения в одну корпорацию
Фото: LDaily

Компания Sony реорганизbhetn три своих подразделения по выпуску электроники: подразделения Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions и Home Entertainment & Sound будут объединены в единый бизнес Sony Electronics Corporation с 1 апреля 2020 года, сообщает ITC.

По информации издания, эти направления бизнеса Sony по выпуску смартфонов, потребительских камер, телевизоров и домашнего аудио оборудования теперь будут находиться под контролем одной компании Sony Electronics Corporation.

Цель состоит в том, чтобы лучше интегрировать различные (но связанные) продукты, оптимизировать внутреннюю структуру компании и повысить общую конкурентоспособность.

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Кроме того, соответствующие глобальные виды деятельности по продажам и маркетингу, производству, логистике, закупкам и инжинирингу для этих подразделений будут объединены в попытке усилить их и повысить прибыльность.

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В дальнейшем Sony Interactive Entertainment, которое занимается выпуском игровых консолей PlayStation и разработкой игр для них, станет единственным независимым подразделением Sony, ориентированным на выпуск потребительских продуктов. Это обусловлено тем фактом, что Sony Interactive Entertainment стабильно обеспечивает хорошие финансовые результаты.

Эта реорганизация не затронет другие подразделения по производству электронных устройств: сенсоров изображения и профессионального оборудования (камеры для студий, вещательное оборудование).

В то же время, другие виды бизнеса в сфере музыки, фильмов, медицины и финансов и вовсе не являются частью реорганизации.

Ранее Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation — они стали недоступными с 27 февраля 2020 года. Официально корпорация не объяснила причины такого шага, но пользователи предполагают, что в эпоху социальных сетей потребность в отдельном форуме отпала.

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