Создание Морской администрации обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева поступил иск профсоюзной организации Николаева "Сильные вместе" к Кабинету министров, среди требований которого — признать противоправным постановление от 2017 года, которым была создана Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрацию).

Как говорится в сообщении на сайте суда, истец также просит обновить срок на обжалование, о чем указал в заявлении, поданном вместе с иском.

По мнению истца, создание, существование и деятельность Морской администрации сегодня является незаконной. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Морская администрация была образована согласно постановлению Кабмина №1095 от 6 сентября 2017 года. Она определена как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется правительством через министра инфраструктуры.

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Ведомство реализует госполитику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности).

Администрация, в частности, осуществляет контроль за обеспечением безопасности перевозки грузов, пассажиров и багажа на морских и речных судах; состоянием морских путей, работой служб регулирования движения судов и лоцманской проводки; аварийно-спасательными работами на морском и речном транспорте, в акватории морпортов; работой систем радионавигации и наблюдения морской подвижной службы.

Служба также осуществляет регистрацию судов; баз для стоянки маломерных судов; осуществляет общее руководство и контроль над дипломированием специалистов морского флота; регистрирует линии заграничного плавания; регулирует торговое мореплавание; а также готовит представления Мининфраструктуры о назначении и увольнении капитанов морпортов.