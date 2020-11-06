Политика 5 минут назад

Суд просят отменить результаты опроса Зеленского

В то же время эти результаты до сих пор остаются неизвестными

Фото: сайт ОАСК Фото: сайт ОАСК
Фото: сайт ОАСК

В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса, инициированного главой государства, который прошел 25 октября во время местных выборов. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", — сказано в сообщении.

Кратко и по делу в Telegram

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее, до проведения опроса, на него пожаловался в ОАСК житель Ивано-Франковской области. Суд 23 октября рассмотрел этот вопрос и решил, что иск не обоснован, поскольку чье-либо намерение провести опрос не могло нарушить его права.

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Напомним, 26 октября в "Слуге народа" сообщили лишь о результатах опроса после обработки 74% анкет, однако данных об итогах дальнейшего подсчета не озвучивали.

5 ноября замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила изданию "Гордон", что окончательные результаты готовы, но их публикацию "перенесли" и она ожидается лишь на следующей неделе.

В свою очередь, социологическая группа "Рейтинг" в рамках исследования электорального поведения украинцев 25 октября опросила голосовавших на выборах на предмет участия в опросе Зеленского, представив полученные данные в разрезе возраста, макрорегиона и партийных симпатий избирателей.

Ранее опрос с идентичными опросу 25 октября формулировками был проведен и 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Согласно его результатам, одну из идей — о свободной экономической зоне на Донбассе - поддержало явное меньшинство проголосовавших.

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