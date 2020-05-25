Недвижимость 1 час назад

Стадион "Черноморец" с 17-й попытки продали американской фирме

Стадион уже два года никак не находил своего покупателя

Фото: culturemeter.od.ua Фото: culturemeter.od.ua
Фото: culturemeter.od.ua

22 мая одесский стадион "Черноморец" продали с 17-й попытки за 193 млн грн, что составляет около $7 млн, сообщает culturemeter.od.ua.

О завершении сделки говорится на сайте фирмы, которая проводила торги по реализации имущества обанкротившегося Имексбанка одесского олигарха и политика Леонида Климова.

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Стадион уже два года никак не находил своего покупателя. Каждый аукцион проходил по голландской системе с понижением цены. СМИ сообщают, что стадион купила небольшая американская фирма.

По некоторым данным, топ-менеджмент компании имеет славянские фамилии.

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3 сентября 2008 года на Центральном стадионе "Черноморец" была забита первая свая новой арены, которая возведили к Евро-2012, но матчи европейского кубка на стадионе так и не состоялись из-за неготовности города принимать зарубежных гостей. На стадионе помещаются 34 тысячи зрителей.

Напомним, в мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион "Черноморец" в Одессе за 1,139 млрд грн.  За два года актив подешевел почти 1 млрд грн.

В июне 2019 года стадион пробовали продать за 3,666 млрд грн, однако покупателей не нашлось.

Последний раз стадион "Черноморец" планировали продать 8 августа, 26 сентября3 октября и 14 ноября 2019 года.

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