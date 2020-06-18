Стали известны характеристики нового электрогрузовика Tesla Semi truck

Американская компания Tesla показала характеристики своего нового электрогрузовика Semi truck, который позиционируют как альтернативу тяжелым грузовым автомобилям с дизельным двигателем.

Об этом сообщает портал mintrans.news.

Указано, что Tesla планировала начать серийное производство этого автомобиля еще в конце 2019 года, но "не успели". По последней информации, грузовик поступит в продажу или в конце 2020 года, или в начале 2021-го.

Известно, что грузовик оснащен четырьмя электромоторами, по одному на каждое заднее колесо.

Маск ранее утверждал, что трансмиссия будет иметь продолжительность жизни в 1,6 млн км. Независимая подвеска должна обеспечивать плавность хода, когда водитель находится в центре кабины.

Как и в случае с большинством других электромобилей, Tesla Semi оснащен рекуперативной тормозной системой, которая перерабатывает энергию, потерянную при замедлении, пополняя батарею и увеличивая дальность хода. Автопроизводитель называет такую систему необычайно эффективной. Тормозные колодки, мол, не придется менять никогда.

В 2017 году Маск заявил, что Tesla Semi будет разгоняться до 100 км/час за 5 секунд даже при буксировке прицепа. Ожидается, что этот показатель возрастет до 20 секунд при перевозке полезного груза в 36 тонн. Скорость груженого Tesla Semi может превышать 100 км/час.

Обтекаемый дизайн Tesla Semi гарантирует коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,38. Для сравнения, у большинства дизельных грузовиков этот показатель колеблется между 0,65 и 0,70.

Как отмечается, для улучшения аэродинамических свойств разработано полностью ровное днище, а также боковые створки, которые автоматически подстраиваются под профиль буксируемого прицепа. Это позволяет топ-версиям грузовика проезжать на одной зарядке около 800 км.

Зарядка батареи на 80% занимает полчаса, обеспечивая около 640 км пробега. Tesla пока держит в тайне информацию о мегачерджере, который будет заряжать в несколько раз быстрее, чем новейшие Tesla Supercharger мощностью 250 кВт.

Но самое главное, чем собираются привлекать потенциальных покупателей Тesla, это эксплуатационные расходы: у Tesla Semi они будут примерно на 25% меньше, чем у дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности.

Цены на Tesla Semi начального уровня с запасом хода в 480 км начинаются со 120 тысяч евро. И компания уже принимает предварительные заказы на условиях первого взноса в 20 тысяч евро.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla Inc 17 ноября представил первый в истории компании грузовик с электроприводом под названием Tesla Semi.