Стало известно, в коком киевском ТРЦ откроется H&M

Крупнейший европейский одежный ритейлер — шведская H&M (Hennes & Mauritz) подписала контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall. Об этом LIGA.net рассказали три источника: директор торгового центра, консультант по недвижимости и руководитель крупной торговой сети.

"Договор был подписан около двух недель назад", — уточнил директор крупного столичного торгового центра, пожелавший остаться неназванным.

Эксперты рынка считают, что выход H&M приведет к усилению конкуренции среди продавцов одежды в невысоком ценовом сегменте. Лидером здесь выступает испанская Inditex.

В июне 2017 года в СМИ появилась информация, что H&M официально подтвердил планы по открытию магазинов в Украине к 2018 года.

Напомним, в конце прошлого года СМИ сообщали, что H&M всерьез заинтересовался украинским рынком. Как писалось в СМИ, глава по развитию новых рынков компании Маттиас Ламберг посетил Украину и провел переговоры с представителями крупнейших торговых центров. Среди ключевых претендентов на открытие первого магазина в стране назывались Lavina Mall и Sky Mall.

Впрочем, в самой компании ранее отрицали планы по развитию в Украине.

Стоит напомнить, что шведский ритейлер H&M обратил внимание на Украину уже во второй раз. Впервые представители сети посетили страну в 2013-м. Первая торговая точка должна была появиться в центре Киева в 2014 году, но этого не произошло.

Бренд H&M был основан в Швеции в 1947 году. С тех пор компания выросла в одну из крупнейших мировых fashion-корпораций. Сейчас сеть H&M состоит из более чем 4 300 магазинов в 64 странах мира. В 2016 году продажи компании выросли на 7% — до $25,2 млрд. При этом чистая прибыль ритейлера одежды снизилась на 10,8% и составила $2,1 млрд.