Стартап Delfast планирует запустить в Украине производство электровелосипедов (ВИДЕО)

Украинский стартап Delfast запустил краудфандинговую кампанию для привлечения $3 млн инвестиций, чтобы открыть производство электровелосипедов в Украине.

Как сообщает ITC со ссылкой на Delfast, для этого компания привлекла крупнейшую краунфандинговую платформу Fundable, которая помогает малому бизнесу привлекать капитал.

Цель кампании на Fundable — построить свой центр разработки в Украине, который позволит удовлетворить возрастающий спрос на электровелосипеды и выполнить полученные Delfast запросы на выполнение обязательств в сумме $100 млн.

В Delfast отмечают, что после вспышки пандемии COVID-19 в отрасли произошел бум: рынок электробайков вырос вдвое. Продажи в компании увеличились на 405% во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, и на 222% за последние три месяца.

По последним данным, в этом году продажи выросли до $2 млн, в то время как в 2019 году максимальный объем продаж составлял $552 тысячи. Три года назад стартап также провел успешную кампанию на Kickstarter и привлек $165 млн с помощью 75 спонсоров.

Ранее сообщалось, что стартап по производству электровелосипедов Delfast подписал контракт с мексиканской полицией.

Напомним, стартап Delfast был запущен в 2014 году Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экологичной доставки. Идея проекта заключалась в том, чтобы доставлять любой товар за один час, как это делают множество компаний по доставке еды.

Старт бизнеса ознаменовался разработкой в 2017 году электровелосипеда с самым большим запасом хода в мире.

Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннеса как самое большое расстояние, пройденное на электрическом велосипеде — 367 км на одном заряде батареи.

Этим летом компания представила новый внедорожный электробайк Delfast Cross Dirt с запасом хода до 180 км, а осенью — трехколесный электровелосипед Delfast Trike с запасом хода до 110 км для бизнеса.