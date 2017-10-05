Таможенный союз может снизить пошлины для труб "Интерпайпа"

05 октября 2017, 15:13
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Евразийская экономическая комиссия стран Таможенного союза может существенно снизить антидемпинговые пошлины для импорта труб, производимых на предприятиях компании "Интерпайп" Виктора Пинчука

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) стран Таможенного союза может снизить ставки антидемпинговых пошлин при импорте некоторых видов стальных труб, которые производят предприятия компании "Интерпайп" (Днепр).

Такое предложение содержится в тексте неконфиденциальной версии доклада Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК о проведении повторного антидемпингового расследования в отношении стальных труб из Украины.

Согласно документу предлагается изменить размеры ставок антидемпинговых пошлин таким образом (в процентах от таможенной стоимости):

  • обсадные трубы — 9,98%;
  • насосно-компрессорные трубы — 12,23%;
  • нефте- и газопроводные, а также трубы общего назначения — 12,11%.

"Комиссия признала наличие изменившихся обстоятельств для группы компаний "Интерпайп", а также изменение размера индивидуальной демпинговой маржи при поставках предприятиями "Интерпайпа", — сказано в докладе.

Ключевым изменившимся обстоятельством является переход компании на электросталеплавильный способ производства стали в 2012 году.

В докладе также отмечается, что на рынке стран Таможенного союза есть дефицит бесшовных горячекатаных труб в объеме 300-400 тыс. тонн. Он образовался из-за крупного заказа "Роснефти", размещенного на мощностях "Трубной металлургической компании" — около 1 млн. тонн за три года.

Антидемпинговые пошлины на продукцию "Интерпайпа" были введены в июне 2011 года и позже продлены до 1 июня 2021 года. При этом в течение нескольких лет украинская компания получала квоту на беспошлинный ввоз труб на рынок ТС в размере около 400 тыс. тонн в год. Однако летом 2013 года эту квоту не продлили.

Сейчас для обсадных труб размер пошлины составляет 18,9% от таможенной стоимости, для насосно-компрессорных — 19,9%, нефте- и газопроводных, а также горячедеформированных труб общего назначения — 19,4%.

В октябре 2016 года "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" инициировали пересмотр индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с изменившимися обстоятельствами.

8 сентября 2017 года состоялись публичные слушания в рамках повторного антидемпингового расследования, предмет которого — поставки на территорию ЕЭС некоторых видов стальных труб, изготовленных украинскими металлургическими предприятиями.

Компания "Интерпайп" — крупнейший в Украине производитель труб. Контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком.

По итогам 2016 года доля продаж труб на рынки стран СНГ компании "Интерпайп" сократилась до 23% с 30% годом ранее. А по итогам 2015 года компания отмечала, что рынок России перестал быть для нее ключевым. Если в 2014 году доля продаж в РФ составляла 27%, то в 2015-м она сократилась до 10%.

Россия является ключевым импортером украинской продукции среди стран Таможенного союза, в который также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , таможенный союз , россия , экспорт , интерпайп , виктор пинчук

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