Таможенный союз может снизить пошлины для труб "Интерпайпа"

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) стран Таможенного союза может снизить ставки антидемпинговых пошлин при импорте некоторых видов стальных труб, которые производят предприятия компании "Интерпайп" (Днепр).

Такое предложение содержится в тексте неконфиденциальной версии доклада Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК о проведении повторного антидемпингового расследования в отношении стальных труб из Украины.

Согласно документу предлагается изменить размеры ставок антидемпинговых пошлин таким образом (в процентах от таможенной стоимости):

обсадные трубы — 9,98%;

насосно-компрессорные трубы — 12,23%;

нефте- и газопроводные, а также трубы общего назначения — 12,11%.

"Комиссия признала наличие изменившихся обстоятельств для группы компаний "Интерпайп", а также изменение размера индивидуальной демпинговой маржи при поставках предприятиями "Интерпайпа", — сказано в докладе.

Ключевым изменившимся обстоятельством является переход компании на электросталеплавильный способ производства стали в 2012 году.

В докладе также отмечается, что на рынке стран Таможенного союза есть дефицит бесшовных горячекатаных труб в объеме 300-400 тыс. тонн. Он образовался из-за крупного заказа "Роснефти", размещенного на мощностях "Трубной металлургической компании" — около 1 млн. тонн за три года.

Антидемпинговые пошлины на продукцию "Интерпайпа" были введены в июне 2011 года и позже продлены до 1 июня 2021 года. При этом в течение нескольких лет украинская компания получала квоту на беспошлинный ввоз труб на рынок ТС в размере около 400 тыс. тонн в год. Однако летом 2013 года эту квоту не продлили.

Сейчас для обсадных труб размер пошлины составляет 18,9% от таможенной стоимости, для насосно-компрессорных — 19,9%, нефте- и газопроводных, а также горячедеформированных труб общего назначения — 19,4%.

В октябре 2016 года "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" инициировали пересмотр индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с изменившимися обстоятельствами.

8 сентября 2017 года состоялись публичные слушания в рамках повторного антидемпингового расследования, предмет которого — поставки на территорию ЕЭС некоторых видов стальных труб, изготовленных украинскими металлургическими предприятиями.

Компания "Интерпайп" — крупнейший в Украине производитель труб. Контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком.

По итогам 2016 года доля продаж труб на рынки стран СНГ компании "Интерпайп" сократилась до 23% с 30% годом ранее. А по итогам 2015 года компания отмечала, что рынок России перестал быть для нее ключевым. Если в 2014 году доля продаж в РФ составляла 27%, то в 2015-м она сократилась до 10%.

Россия является ключевым импортером украинской продукции среди стран Таможенного союза, в который также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.