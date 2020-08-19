Тарас Чекурда: "Новаторский взгляд на бизнес — успех к его развитию"

Мебельная индустрия активно и успешно развивается. Естественно в такой жесткой конкуренции довольно сложно себя проявить и занять лидерские позиции. Чтобы достичь успеха, важно проявить новаторский взгляд на бизнес.

Экологическая мебель и бережливое производство — вот два фактора, которые помогают достичь прекрасного результата. Если это кажется нереальным, то Тарас Чекурда доказывает обратное http://www.vmvholding.com.ua/. Его пример может стать прекрасным толчком для всех остальных.

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Экологическая мебель — тренд последних годов

В последние годы приобрели особую популярность диваны, столы, кровати исключительно из дерева и металла. Для их производства используют клей или лак, где в составе нет опасных веществ.

Такая идея вполне подходит, вот только подобная мебель уже ничем не удивит. Это и сподвигло компанию VMV Holding на поиск чего-то нового.

Использование во время производства сырья, полученного после вторичной переработки, дало новый взгляд на экологическую мебель. "Бережливое производство — это возможность для бизнеса подняться на более высокий уровень", — так комментирует этот процесс Тарас Чекурда.

Соблюдение определенных ценностей — успех всей команды

Новаторские идеи — это прекрасные условия для развития бизнеса. Вот только они должны найти поддержку в команде. Только так получится их реализовать и добиться результата.

Компания VMV Holding успешно смогла внедрить новые направления для производства мебели. К тому же не стали забывать о дизайнерской составляющей. Ведь продукция должна быть не только безопасной, но еще и красивой. А еще доступной по цене для покупателя.

Только новаторская команда на производстве способна изменить жизнь людей к лучшему. А еще это возможность показать новый взгляд на производство.

Еще одной ценностью для команды стала — забота о следующих поколениях. По словам Тараса Чекурды, это должно быть главным посылом для многих.

Новый взгляд — новые высоты

Бережливое производство — это довольно трудоемкий процесс, но как раз он позволяет открыть перед бизнесом успешные перспективы. Правильно организованная стратегия повышает конкурентоспособность не только на национальном, но и на международном уровне, а это уже совершенно другие возможности.

Главное, правильно расставить ценности и найти команду единомышленников. Только так удастся достичь успеха и изменить жизнь своих потребителей к лучшему.

Компания VMV Holding и Тарас Чекурда — это хороший тому пример, как нужно подходить к бизнесу и его развивать. Такая реализация станет хорошим мотиватором для остальных, чтобы повысить конкурентоспособность украинской продукции на национальном и международном рынках.