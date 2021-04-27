Telegram запустил оплату банковскими картами в каналах и чатах

В Telegram появилась возможность для продавцов товаров и услуг принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы.

Как сообщается в корпоративном блоге соцсети, для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

Отмечается, что платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар.

Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности нововведения доступны в технической документации для разработчиков.

Кроме того, в Telegram появилась функция отложенных голосовых чатов: их можно использовать как для бесед в небольшой компании друзей, так и для массовых трансляций с миллионами слушателей.

Администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время — чтобы все желающие успели подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Также отныне из окна голосового чата можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы "О себе" любого участника. Так пользовителям будет удобнее понять, с кем они говорят. Отредактировать свою фотографию и данные "О себе" также можно прямо из голосового чата.

Помимо этого, Telegram представил сразу две новые веб-версии Telegram. Обе также работают на мобильных устройствах, поддерживая анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности.

В свою очередь, в обновленной мобильной версии теперь можно быстро приближать фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.

Пользователи устройств Apple отныне могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. На устройствах с ОС Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает видео на 10 секунд в ту или иную сторону.

Также в новом обновлении для Android введена более плавная анимация при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.

Напомним также, что Telegram, по данным российских "Ведомостей", начал подготовку к IPO, которое может состояться в 2023 году.