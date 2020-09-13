Топ-10 лучших конструкторов сайтов

Сегодня любой проект без своего сайта — это как минимум не серьезный проект. Но не всегда есть деньги, чтобы написать свой сайт "с нуля".

Конструкторы сайтов — полезные сервисы, при помощи которых можно самостоятельно создавать веб-ресурсы с последующим их администрированием, даже не имея соответствующих знаний и опыта в разработке сайтов. К вашим услугам будет целый набор компонентов. Можно создавать сайты разных типов — блоги, итернет-магазины, сайты-визитки, информационные сайты.

Вы выбираете подходящий шаблон из целого набора готовых, цветовое оформление и устанавливаете нужные модули. В итоге получается работоспособный сайт, для создания которого не потребовалось изучать программирование и тренироваться разбираться в коде.

Конструкторы сайтов значительно упрощают процесс, а ещё их использование гораздо дешевле, чем услуги специалистов из студий. Более того — любые поправки можно вносить бесплатно и быстро, ни от кого не зависеть.

Рейтинг десяти лучших конструкторов сайтов

Составляя список самых лучших конструкторов, мы учли их плюсы и минусы для максимальной объективности. Если какой-то из них вас заинтересует, то тогда стоит подробнее о нем узнать. Какие же основные преимущества вы получаете от использования конструктора сайтов:

• не нужно лезть в код — все очень просто, особенно если использовать пошаговые инструкции;

• можно легко менять дизайн — текстовая часть редактируется отдельно, так что если захочется новой "обложки", то расположение текста править не придется;

• есть большой выбор готовых шаблонов макетов — а чтобы сделать их без конструктора нужно знать HTML;

• легко загружаются изображения — для этого не нужно даже выходить из браузера. Также легко создаются галереи;

• файлы хранятся в безопасном месте — это сервер конструктора. Не придется переживать за риск попадания их в третьи руки, не потребуется создавать резервные копии;

• сайт может "переехать" на другой хостинг, если конструктор это позволяет.

Wix

Wix — невероятно популярный в мире SaaS сервис, который всерьез претендует на звание лучшего среди конструкторов сайтов. Здесь вы найдете огромный набор инструментов, благодаря чему создадите функциональный и привлекательный внешне сайт. Это может быть как просто информационный ресурс, так и интернет-магазин. Интерфейс WIX отлично продуман — заметно, что сделан профессионалами, а значит ему можно доверять. Это подтверждают 100 миллионов человек по всему миру, которые уже воспользовались этим конструктором для создания своего сайта.

Плюсы:

• более тысячи качественно сделанных шаблонов на разные тематики + можно создать свой уникальный;

• мощный редактор;

• функция Drag&Drop, упрощающая работу над сайтом;

• много различных настроек;

• отличная индексация готовых сайтов в поисковых системах;

• понятный интерфейс на русском языке;

• возможность получить мобильную версию своего сайта, страничку в Facebook с выбранным шаблоном;

• разумная ценовая политика — доступная цена премиум-аккаунта, хорошее сочетание цены и предлагаемых возможностей на платных пакетах;

• хорошая работа техподдержки;

• наличие вакансий для специалистов в области программирования или дизайна;

• новые пользователи получают приятный бонус при покупке премиум-аккаунта — реклама в Яндекс.директ.

Минусы:

• неудобный для запоминания адрес сайта вида вашwixлогин.wix.com/название сайта;

• скорость загрузки сайта при использовании бесплатной версии сервиса снижена — чем больше сложных элементов, тем дольше она длится.

Таким образом, WIX недаром считают топовым конструктором — он предлагает массу возможностей на весьма лояльных условиях.

Nethouse

Простой и понятный конструктор, который поможет создать сайт-визитку, портфолио или даже интернет-магазин. Как утверждают его разработчики, процесс максимально упрощён — не сложнее, чем создать себе профиль в социальной сети.

Плюсы:

• основные возможности можно получить бесплатно;

• удобный интерфейс;

• возможность привязки готового сайта к готовому домену;

• выбор из коллекции красивых шаблонов;

• при создании интернет-магазина можно запустить систему приема электронных платежей;

• SEO-настройка страниц;

• интеграция с соцсетями;

• хорошая работа техподдержки;

• бонус в 37 грн для тестирования платного пакета;

• бонус новым пользователям — реклама в GoogleAdWords.

Минусы:

• нельзя вставлять свой HTML-код и баннеры;

• не предусмотрен форум.

Nethouse работает не так давно, но у него есть перспективы развития, ведь достоинств у сервиса больше, чем минусов. Он как нельзя лучше пригодится тем, кто только открывает свой магазин в Сети.

uKit

Это детище разработчиков uCoz — популярной платформы для создания сайтов. Обладает широким функционалом, попробовать который могут все желающие за весьма скромную сумму. Бесплатный тестовый период длится две недели.

Плюсы:

• много различных функций;

• простой в освоении интерфейс;

• возможность получить полноценный рабочий сайт без наличия специальных знаний;

• возможность SEO-продвижения для готового сайта;

• доступ к статистическим и аналитическим данным по сайту.

Минусы:

• не доработаны функционал и интерфейс.

uKit — перспективный конструктор сайтов, который отлично подойдёт для создания полнофункциональных и привлекательных внешне веб-сервисов тем, кто не имеет нужных знаний.

Umi

Конструктор Umi — простой способ получить собственный сайт или интернет-магазин всего за 5-10 минут. Сделан на основе фирменного движка Umi.CMS. Научиться работать с ним можно очень быстро. При желании, готовый сайт за дополнительную плату переносится на другой хостинг.

Плюсы:

• большой набор функций и возможностей:

• предусмотрена настройка SEO-оптимизации страниц;

• любые данные системы отображаются в формате XML с использованием REST-протоколов;

• функция интеграции с социальными сетями, подключение комментариев;

• инструментарий для интернет-магазинов для отображения товаров в каталоге, заказов, подключение приема платежей, синхронизация цен, складских остатков;

• упрощенная работа благодаря функции Drag&Drop;

• партнёрская программа с выгодными условиями.

Минусы:

• объем дискового пространства в бесплатной версии ограничен 100 Мб;

• дорогой выкуп.

Umi — хороший конструктор сайтов, специализирующийся на создании онлайн торговых площадок и имеющий для этого весь необходимый инструментарий.

Jimdo

Jimdo — неплохой конструктор для тех случаев, когда вы не хотите ни изучать HTML и CSS, ни узнавать, как создаются шаблоны для сайтов.

Плюсы:

• много готовых шаблонов с возможностью загрузить свой;

• лёгкий в освоении интерфейс;

• большие возможности в настройке параметров сайта;

• SEO-настройка страниц;

• отсутствие навязчивой рекламы.

Минусы:

• собственный шаблон использовать достаточно сложно;

• возможности работы с графическими элементами несколько ограничены;

• при работе с базовыми шаблонами блоки сайта привязываются к конкретным координатам

Даже с учётом того, что интерфейс конструктора Jimdo несколько сложен, он все равно остаётся одним из хороших вариантов для создания собственного сайта.

Redham

Хороший конструктор, но со значительным недостатком — для использования всех возможностей, нужно покупать платный тариф. Попробовать поработать с сервисом бесплатно можно только в течение 30 дней. Минимальный тариф на год — 745 грн, максимальный — 1862 грн. Потому для полностью бесплатного содержания сайта этот конструктор не подойдёт.

Плюсы:

• простота использования;

• неплохой функционал;

• хорошая работа техподдержки.

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Недостатки:

• пользоваться всеми преимуществами бесплатно можно только в течение месяца.

Пользование конструктором Redham не совсем целесообразно. Почти те же возможности можно получить от других сервисов без оплаты их услуг. Если же вы согласны платить за создание сайта и являетесь продвинутым пользователем, то лучше потратить эти деньги на отдельный хостинг и воспользоваться CMS Joomla или WordPress.

Setup

Преимущество этого конструктора — в его простоте, так что даже новички легко его освоят благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Здесь имеется богатый выбор шаблонов — более 5000 вариантов, и каждый можно дополнительно настроить. Также по желанию можно воспользоваться бесплатным доменом в зоне RU. А чтобы на сайт приходили посетители, здесь есть возможность привлечь их благодаря продвижению по низкочастотным запросам. Это сэкономит вам деньги.

Плюсы:

• большой выбор красивых шаблонов;

• возможность SEO-продвижения готового сайта;

• интеграция с системой SeoPult до автоматической покупки ссылок на популярных тематических биржах;

• хорошая техподдержка.

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Минусы:

• в бесплатной версии полная привязка к платформе Setup — сайт нельзя будет перенести на другой хостинг;

• сложность получения бесплатного домена — для этого требуется заполнение 20 страниц сайта с последующей отправкой на модерацию без гарантии одобрения;

• в бесплатной версии объем дискового пространства ограничен 100 Мб и невозможно индексировать внешние ссылки поисковыми системами.

Достоинствами Setup являются простота освоения и удобство использования, что делает его хорошим выбором для новичков. Опытные пользователи наверняка сочтут его функционал ограниченным. Конструктор подойдет в качестве площадки для первых попыток создать сайт, но планировать долгосрочную работу с сервисом не стоит, так как содержимое сайта перенести будет нельзя.

uCoz

Хорошо знакомый многим сервис, о котором ходят не только хорошие отзывы. С помощью этого конструктора создаются сайты любых типов. По функционалу uCoz легко обходит многие другие подобные сервисы, но чтобы оценить все его возможности, нужно быть достаточно "в теме".

Плюсы:

• большой выбор шаблонов и настройки модулей — можно прикрутить форум, магазин, блог, устраивать опросы;

• много возможностей для настройки;

• увеличение дискового пространства по мере развития сайта на бесплатной основе;

• хорошая индексация поисковыми системами;

• на платной основе доступен PHP;

• хорошая техподдержка;

• возможность RSS импорта и экспорта.

Минусы:

• отсутствие большого разнообразия в шаблонах;

• наличие навязчивого баннера на сайте, не всегда с приемлемым содержанием;

• нет возможности полностью перенести сайт на сторонний хостинг;

• нет возможности установки сторонних скриптов на хостинг;

• риск попасть в бан у администрации без права обжалования этого решения — сайт не получится восстановить;

• высокий уровень сложности для начинающих.

Целесообразность использования uCoz тоже под вопросом. Для новичков он достаточно сложен в освоении, а опытным пользователям будет мало его возможностей.

A5

А5 похож на популярный конструктор Wix — здесь тоже можно выбирать, с каким редактором работать. Можно отдать предпочтение в HTML5-редакторе, так и во flash.

Плюсы:

• удобный в использовании редактор;

• большой выбор шаблонов и возможность создать собственный уникальный;

• объем дискового пространства — 150 Mb, количество страниц ресурса не ограничивается;

• возможность создавать сайты на флеше помимо HTML5;

• хорошая работа техподдержки;

• несложный в освоении интерфейс и видеоинструкции по его использованию в качестве помощи;

• хороший функционал на платных пакетах, который стоит своих денег.

Минусы:

• в бесплатной версии неудобный адрес сайта — домен третьего уровня;

• размещение рекламы конструктора на сайте, наличие копирайтов (также в бесплатной версии).

Конструктор А5 несложен в использовании, но бесплатная версия не располагает большим функционалом. Однако для определенных целей сервис очень хорош.

Fo.ru

Этот конструктор — отличный выбор, если требуется создать блог или сайт-визитку. Если вы ещё ни разу в жизни не делали это самостоятельно, то Fo.ru — то, что нужно. Он гораздо проще, чем многие другие конструкторы. Однако на серьезный функционал рассчитывать не стоит.

Плюсы:

• простой и понятный интерфейс;

• удобный в работе визуальный редактор;

• большой выбор шаблонов с заменяемыми модулями;

• отсутствие навязчивой рекламы;

• возможность участия в партнёрской программе;

• возможность "превратить" интернет-магазин в приложение под соцсети, ОС Android и iOS.

Минусы:

• плохая работа техподдержки;

• недостаток функционала для продвинутых пользователей (нет возможности редактировать код, недостаточно возможностей на панели администратора);

• отсутствие возможности регистрации сайта на биржах продажи ссылок;

• навязчивое предложение покупки платных пакетов.

Fo.ru — сервис, который хорошо подойдёт для тех, кто ещё не имеет опыта в деле создания сайтов. Серьезные проекты с его помощью создавать нецелесообразно — не хватает функционала и мало настроек.

Резюме

В поисках выбора идеального конструктора сайтов универсального решения нет. Каждый сам решает, какой сервис ему подойдёт. Ориентируйтесь на то, каким должен быть ваш сайт и как ему нужно выглядеть. Далее при выборе исходите из достоинств конструкторов, и учитывайте их недостатки. По обоим пунктам смотрите на то, что важно именно для вас.

Как правило, конструкторы сайтов можно использовать бесплатно, но на условиях урезанного функционала. Для полного доступа ко всем функциям требуется приобрести платный пакет. Также у большинства таких сервисов имеется внятный интерфейс и большой выбор шаблонов. Для привлечения новых пользователей в условиях большой конкуренции проводятся различные акции, делаются выгодные предложения. Топовые конструкторы позволяют создать сайт и заниматься его продвижением даже в бесплатной версии.

Что касается действительно достойных сервисов, то остановите свой выбор на Wix, Nethouse или uKit. Им действительно есть что вам предложить.