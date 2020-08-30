Как бизнесу запустить блог, который будут читать миллионы

Если раньше создание контента было прерогативой профессиональных СМИ, то сейчас любой бизнес может запустить собственный блог и добиться, чтобы он стал успешным — имел много просмотров. Например, блог нашей онлайн-школы английского языка EnglishDom читает более 1 млн человек в месяц.
Мы создали блог, чтобы привлекать трафик, получать охваты аудитории и подогревать интерес к продукту. Статьи мотивируют читателей сделать первый шаг — оставить на сайте заявку на обучение. Для нас это источник коммуникаций с пользователями и возможность вдохновлять людей изучать английский.
Помимо блога, мы развиваем свои каналы на всех популярных онлайн-площадках, включая YouTube, где у нас 150 тыс. подписчиков, TikTоk — 15 тыс., Instagram — 56 тыс., Facebook — 54 тыс.
Но именно блог дает наиболее широкое поле для экспериментов с контентом: ведь написание статьи требует меньше времени и денег, чем создание роликов. А если статья "зашла" аудитории, ее можно "перепаковать" в видео.
Разберемся, как бизнесу запустить собственный блог, который будет популярным в интернете. Наши советы могут показаться простыми, но волшебных способов стать конкурирующим создателем контента нет — только ежедневная системная работа.
Найдите свою нишу
Лучше всего писать о том, в чем вы специализируетесь. Для нас тематика блога лежала на поверхности: мы — школа английского, а значит можем рассказывать об изучении этого языка и всем, что с этим связано.
Если вы сомневаетесь или не знаете, о чем писать, постарайтесь понять боли своих потребителей и давать советы по их решению. Например, турфирма может создавать контент о путешествиях, перелетах, отелях, туристических маршрутах. Неплохой вариант — писать инструкции о том, что делать, если опоздал на самолет или потерял документы за рубежом. Юридическая компания может рассказывать о новых законах, правилах составления договоров, давать гайды по открытию ФЛП или компании и так далее.
Из украинских примеров популярных корпоративных блогов: конструктор сайтов Wix пишет о создании и продвижении сайтов, а интернет-портал по поиску работы Robota.ua публикует статьи для рекрутеров и соискателей.
Определитесь с форматом
Единственный способ понять, какой формат статей "зайдет" вашей аудитории, — тестировать. Пробуйте разные варианты и сравнивайте результаты. Также можно посмотреть, что делают конкуренты. Кстати, их подход необязательно копировать. Возможно, несколько компаний уже делают хорошие лонгриды, а вы предложите читателям нечто новое и "выстрелите", наоборот, с короткими заметками.
Мы выпускаем тексты объемом в среднем 1000-1500 слов — это 7-10 тыс. знаков. Дело в том, что посетители воспринимают чтение статьи по английскому, как урок, и более длинные материалы будут казаться затянутыми и скучными. Поэтому мы и остановились на формате статей среднего размера.
Также в конце каждого материала оставляем ссылку на онлайн-тренажер в цифровом учебнике нашей школы по этой же теме, чтобы читатель мог совместить теорию с практикой. Такой подход помогает превратить просто посетителей блога в пользователей продуктами EnglishDom.
По нашему опыту, читателям отлично "заходят" и короткие статьи, если они дают ответ на конкретный вопрос. Так, небольшая заметка "ООО по-английски — это Ltd или LLC" собрала у нас в блоге более 90 тыс. просмотров.
Как правило, отлично работают форматы-списки: 15 советов, 10 лайфхаков, 5 фраз для того-то и так далее.
Еще один подход: за каждым днем закрепить отдельную рубрику.
На примере EnglishDom, это может выглядеть так:
- понедельник — подборки фраз или слов;
- вторник — текст о продуктах EnglishDom;
- среда — перевод песни;
- четверг — мотивационная статья;
- пятница — развлекательный тест.
Важно выбрать такой формат, чтобы вы успевали создавать новый контент с выбранной регулярностью. К примеру, мы публикуем статьи в блоге 5 раз в неделю, по будням.
Пишите о проблемах людей
С поиском конкретных тем для статей нам помогает SEO-отдел. Раз в месяц SEO-специалист анализирует запросы людей в поисковиках — и определяет актуальные "боли" пользователей. На основании этого редактор блога составляет контент-план и раздает темы авторам. Все наши авторы — эксперты в своей нише и делятся в статье своим "живым" опытом.
Казалось бы, о чем писать в блог об изучении английского, кроме как о грамматике и тому подобном? Но наша цель — не только охватить целевую аудиторию, которая уже хочет учить английский, а расширить эту аудиторию. Многие хотят знать язык, но спотыкаются о лень. Поэтому наша задача — мотивировать таких людей. И мы рассказываем, зачем учить английский, как его применять, сколько можно зарабатывать благодаря дополнительным знаниям и так далее.
Такой подход приносит результаты. К примеру, у нас снизился процент отказов по блогу — случаев, когда пользователи открывали страницу, но не взаимодействовали с ней. Два года назад он был на уровне 60-80%, а сейчас — до 15%. Это отличный показатель: значит мы пишем на правильные темы, людям хочется нас читать.
Также важно следить за трендами и инфоповодами. Например, ребенку одной из наших сотрудниц задали в школе написать сочинение по английскому на тему "Как я провел лето". Коллега поискала в Google и не нашла ничего толкового. Так у нас родилась идея делать топики — тематические тексты на английском с переводом на русский. Кроме "Как я провел лето" сделали эссе "Моя семья", "Моя профессия", "Мои лучшие друзья" и так далее. У таких статей в среднем по 100-600 тыс. прочтений.
Давайте читателям "мясо"
Читатели охотно открывают статьи на цепляющие темы. Но дочитывают до конца только те тексты, у которых не менее достойное содержание — "мясо". Если материалы блога не несут ничего нового и напоминают трижды заваренные чайные пакетики, вряд ли пользователи станут постоянными читателями.
Итак, как же приготовить "мясо"?
Главная идея — в тексте должно быть что-то уникальное и интересное. Мы стараемся разбирать реальные случаи и давать читателям конкретику.
К примеру, в статьях на тему "Сколько нужно времени, чтобы выучить английский", наши конкуренты обычно расписывают, что придется потратить от полугода до нескольких лет в зависимости от интенсивности, ваших способностей и текущего уровня.
А мы даем конкретную формулу. Приводим расчеты, за сколько можно выучить английский с нуля до уровня Elementary, Intermediate и так далее — вплоть до Advanced. Рассказываем, сколько часов в неделю нужно заниматься, сколько новых слов учить каждый день. Объясняем, когда стоит идти на интенсивные курсы, а в каких случаях будет достаточно заниматься самостоятельно. Таким образом мы раскрываем тему и даем практическую пользу.
Основная ошибка начинающих создателей блогов — давать вторичный контент. Допустим, человек хочет почитать обзоры приложений для изучения английского языка. Он откроет статью EnglishDom и статью конкурента. Если во второй подборке будут описаны те же приложения в другом порядке, читателю это уже не будет интересно.
Наконец, блюдо нужно красиво подать. Статья не должна быть полотном из букв, иначе читатель заскучает. Используйте приемы форматирования: списки, таблицы, выделение жирным, не забывайте о подзаголовках, чередуйте текст с картинками и гифками.
Не забываете о SEO
Каким бы хорошим ни был контент, нужно сделать так, чтобы его "полюбили" поисковики. Для этого стоит использовать SEO: прописывать метаданные — заголовок и описание веб-страницы, которые распознает поисковик, а также вставлять в тексты ключевые фразы, совпадающие с запросами людей.
Например, для темы "Как повысить уровень английского языка" мы используем в тексте такие ключевые фразы:
- как повысить уровень английского
- как поднять уровень английского
- повышение уровня английского языка
- как повысить уровень английского до advanced
- как повысить уровень английского до intermediate
- как улучшить английский
Самые популярные материалы блога можно превратить в так называемые статьи-витрины. Их задача — привлекать трафик. В нашем блоге самые популярные тексты такие — "Пишем письмо для друга на английском" (812 тыс. просмотров), "Смотреть Гарри Поттера на английском языке" (698 тыс.) и "Топ-50 крутых и грубых выражений на английском языке" (669 тыс.).
В статьи-витрины стоит добавлять больше всплывающих окон и ссылок на другие релевантные материалы на нашем сайте. Это поможет зацепить читателя и вовлечь его в блог.
С помощью нашей медиа-активности — через блог, канал на Youtube — мы стараемся поддержать студентов. Вдохновляем пройти непростую, но интересную дорогу изучения английского языка.
Подход с точки зрения заботы о пользователях оправдывает себя и со стороны бизнеса: благодаря блогу мы получаем новые лиды. На первом этапе — "холодные", но "догоняем" их с помощью онлайн-маркетинга.
Если вы хотите развивать собственный блог, не бойтесь экспериментировать. Создайте MVP — продукт с минимальной функциональностью. Поставьте бизнес-цель — получить N просмотров, регистраций, заявок, продаж и так далее.
Отслеживайте, есть ли движение из месяца в месяц. Если что-то идет не так, тестируйте новые стратегии. И у вас обязательно получится.