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ЗОЖ 40 минут назад

Кличко запустил приложение Mixsport, позволяющее найти тренера или ивент в своем городе

Приложение содержит базу спортивных локаций всей Украины: адреса, фото, график работы, отзывы, контакты, а также календарь спортивных событий

Фото: Mixsport Фото: Mixsport
Фото: Mixsport

Спортивный проект Владимира Кличко Mixsport запустил бесплатное одноименное мобильное приложение, с помощью которого каждый украинец может найти спортивные локации, ивенты и тренеров в своем городе. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Сообщается, что приложение Mixsport содержит базу спортивных локаций всей Украины: адреса, фото, график работы, отзывы, контакты, а также календарь спортивных событий — соревнования, открытые тренировки, марафоны, семинары, фестивали.

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Помимо этого с помощью приложения можно найти лучших тренеров по разным видам спорта, в частности, контактную информацию, сертификаты, отзывы, опыт работы.

Также в приложении можно найти спортивный блог: советы по тренировкам, лайфхаки, фитнес-рецепты, интервью со спортсменами и тренерами, подборки, тренды в мире спорта. Загрузить программу можно на Google Play и App Store.

"Приложение определяет ваше местоположение и отображает все спортивные локации и ивенты, которые находятся рядом. Вы можете проложить маршрут к локации, оставить отзыв, зарегистрироваться на спортивный ивент, купить билеты или забронировать занятия с тренером. Кроме того, все локации, события и тренеров можно добавлять в "Избранное", чтобы ничего не потерялось", — рассказали разработчики.

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Mixsport полезен не только для тех, кто занимается спортом, но и для владельцев спортклубов, организаторов ивентов и тренеров, так как с помощью приложения о них узнает больше людей.

"Чтобы ваша локация, ивент или тренер попали в приложение, необходимо разместить информацию на сайте mixsport.pro. Все данные с сайта передаются по API в мобильное приложение. Вносить локации, события и тренеров можно бесплатно!" — говорится в релизе.

Приложение доступно для всех платформ и имеет три языковые версии: украинскую, русскую и английскую.

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