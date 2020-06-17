ТОП-20 управленцев в аграрной и пищевой отраслях

Несмотря на то, что мы продолжаем гордиться спроектированными полвека назад промышленными гигантами, настоящая судьба страны в агро. Это становится очевидным во времена глобальных и локальных кризисов. Когда все проседает, закрывается и распродается, доля агросектора в ВВП растет.

Наши агрокомпании успешно конкурируют на мировом рынке, завоевывают более перспективные рынки в Африке и на Ближнем Востоке. Экспериментируют с глубокой переработкой — делают все, чтобы потеснить своих конкурентов из Старого и Нового Света. Это рейтинг капитанов аграрного бизнеса. О тех, кто никогда не бросал штурвал отрасли, даже когда в страну не верили ее собственные рулевые.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В список вошли руководители крупных компаний аграрной и пищевой отрасли.

Рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте (20%).

Эксперты и редколлегия оценивали кандидатов по десятибалльной системе по следующим критериям:

репутация на рынке;

стратегическое мышление;

внедрение инноваций (инновационные подходы в управлении, внедрение новых продуктов, технологий и т. д.);

работа с командой (формирование сильной команды, мотивация и развитие сотрудников);

общественная и социальная активность (качество программ социальной ответственности);

медиаприсутствие (частота упоминания в СМИ, участие в конференциях и т. д.).

Среди наших экспертов Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА); Руслан Громовьюк, партнер Odgers Berndtson Ukraine; Владимир Ломийчук, СЕО SalesCapital AG Ukraine; Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique. Некоторые эксперты оценивали кандидатов на условиях анонимности.

Возраст: 72 года

Удостоен звания Герой Украины за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса. Это редкий случай, когда награда нашла своего героя. Алексей Вадатурский создал первый украинский агрохолдинг. До открытия своего бизнеса он работал первым заместителем гендиректора Объединения элеваторной промышленности Николаевской области. Тогда же занимался перевозками импортного зерна по Днепру и по всему Союзу, что в будущем стало его личным проектом.

Созданная в 1991 году компания "Нибулон" поставляла ГСМ и агрохимию бывшим советским колхозам в обмен на их продукцию. Далее сырье продавали за рубеж. За годы своей работы "Нибулон" фактически возродил речную логистику в уже независимой Украине. Сейчас компания продолжает реализовывать свою инвестпрограмму и этим летом открыла свой первый перегрузочный терминал по отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур на речной транспорт в селе Марьянское Днепропетровской области.

Этот терминал станет самым современным технологическим объектом в регионе и обеспечит рабочими местами около 120 человек. Благодаря работе предприятия местные аграрии смогут существенно сократить расходы на транспортировку своей продукции.

Возраст: 52 года

В своем недавнем интервью Юрий Косюк сказал, что кризис — отличное время, чтобы углубиться в свой бизнес. И действительно, такое погружение пошло на пользу. В прошлом году МХП приобрел 100% акций Perutnina Ptuj (PP) — ведущего производителя курятины и продуктов мясопереработки на Балканах и в Юго-Восточной Европе. Эта сделка положительно повлияла на экономические показатели МХП: за 2019 год выручка компании выросла на 32%, до $2,1 млрд, при этом доля экспорта составила $1,2 млрд, или 58% от всей выручки.

Этот год для компании начался непросто. Из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в I квартале 2020 года экспорт в страны СНГ, ЕС, Саудовскую Аравию и на другие рынки Ближнего Востока был приостановлен, но вскоре возобновлен. Чтобы не допустить снижения рентабельности производства МХП, руководство компании приняло решение уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10%. С начала апреля все производственные мощности птицеводства компании заработали на полную мощность.

Возраст: 64 года

Виктор Иванчик основал "Астарта-Киев" в 1993 году. Компания работала по традиционным для того непростого времени схемам: ГСМ меняли на востребованные товары, которые потом сбывались в розницу. До запуска собственной компании он работал в Киевском авиационном производственном объединении.

Трудовые будни Виктора Иванчика начались задолго до крупного аграрного бизнеса. Свои первые деньги он заработал еще подростком: сначала рабочим на ферме, а затем помощником тракториста и комбайнера. В студенческие годы работал в строительных отрядах, которые он называл первой школой бизнеса.

В 2009 году создал вместе с женой благотворительный фонд "Повір у себе", поддерживающий талантливую молодежь. В сентябре 2018-го возглавил наблюдательный совет Киево-Могилянской академии.

Учеба в Международном институте менеджмента (МИМ) совпала с выходом "Астарта-Киев" на IPO. Совпадение? Не думаем. По словам Иванчика, учеба сыграла определяющую роль: "Я понял, что [...] наша капитализация может быть значительно больше, потому что меня научили аналогичным кейсам и подходам".

Возраст: 44 года

Евгений Осипов — один системных управленцев в агросекторе. Его знают как спокойного человека, но со своим мнением по ряду вопросов. Еще один плюс управленца в его приверженности к автоматизации процессов. В частности, под его началом была создана и продолжает развиваться программа #DigitalAgriBusiness — своеобразная операционная система для агробизнеса.

В "Кернел" Осипов работает с 2013 года. Туда он пришел с поста генерального директора Индустриальной молочной компании. С 2017-го был назначен генеральным директором "Кернел" и стал управлять всей операционной деятельностью компании.

Выпускник программы Гарвардской школы бизнеса, обладатель Сертификата управленческого мастерства по программам "Стратегия: построение и поддержка конкурентных преимуществ", "Ведущие изменения и организационное обновления" и "Прорывные инновации".

В 2019 маркетинговом году дивизион агробизнеса "Кернел" получил самый высокий за весь период деятельности компании урожай основных культур — 3,3 млн тонн. В два раза вырос и показатель EBITDA на гектар — до $344. "Мы убрали систему KPI, которая была, и оставили функциональные цели. При этом вся система премирования зависит от прибыли, которую зарабатывает агробизнес. То есть все в одной лодке", — делится секретом мотивации Осипов.

"Кернел" сотрудничает с 28 специализированными университетами в Украине. Все они участвуют в Kernel Chance — программе стажировки для магистрантов и выпускников. Для 90 человек в 2019 году "Кернел" стал первым местом работы.

Возраст: 38 лет

Андрей Касьян занимает должность с 2019 года. До этого он семь лет руководил отделом продаж подразделения BASF Agricultural Solutions. За всю историю компании BASF в Украине впервые эту должность занимает украинец. Кроме того, Андрей Касьян стал самым молодым главой аграрного департамента компании.

В детстве он мечтал стать военным летчиком, собрал более 100 моделей самолетов. Но взлетел он на другом поприще. Окончил факультет аграрного менеджмента Национального университета биоресурсов и управления национальным хозяйством. Имеет PHD-степень.

Занимается большим теннисом. На корт Андрея привел руководитель одной из агрокомпаний, где Касьян как студент проходил практику. Укрепила увлечение спортом фраза, которую он услышал на тренинге в INSEAD — в одной из самых авторитетных бизнес-школ: "Первое правило успешного топ-менеджера — это хорошее здоровье".

Стал идейным вдохновителем и поддержал жену в реализации проекта Indigo education. Это международный творческо-спортивный центр развития детей от 3 до 18 лет, позволяющий им раскрыть свои таланты в разных направлениях.

Возраст: 46 лет

Главным проектом гендиректора ИМК в этом году стал образовательный проект "Агрокебеты". По его словам, он и сам не ожидал, что его конкуренты по рынку откликнутся на такую инициативу. А сейчас на базе факультета аграрного менеджмента НУБиП Украины работает свой аграрный МВА.

Образовательная тема Лисситсе близка. Диплом магистра он получил в Национальном аграрном университете по специальности "экономика предприятия", а на степень Ph. D. по аграрной экономике защитился в Берлинском университете им. Гумбольдта. Свои постдокторские исследования он проводил в Школе экономики университета Квинсленда (Австралия) и Государственном университете Айовы (США).

Лисситса является членом Всемирной и Европейской ассоциаций аграрных экономистов (IAAE и EAAE) и автором более 40 научных публикаций на украинском, немецком, английском и русском языках.

В 2007 году основал общественную организацию "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Возраст: 55 лет

Свой бизнес Кролевец начал в 1993-м, создав предприятие "Эридон". Спектр занятий был широк — он вместе с коллегами шили спецодежду, развивали сельскую торговлю, перепродавали продукты, ткань и металл.

За 25 лет его дистрибьюторская компания разрослась в холдинг с разными бизнес-направлениями. Среди основных из них выращивание и доработка семян, фасовка семенного материала на собственном заводе, дистрибуция удобрений и средств защиты растений. Также в компании проводят агрономические исследования, торгуют сельхозтехникой мировых брендов, проектирую и изготовляют оборудование для хранения сельхозпродукции.

Кроме того, предприятия группы занимаются растениеводством и управляют земельным банком до 40 тыс. га. Также компания построила и развивает современную автоматизированную роботизированную молочную ферму на 500 голов.

Один из принципов Кролевца — не привлекать крупные кредиты, а стараться развивать компанию на заработанные деньги. Впрочем, ему это никогда не мешало развивать бизнес.

Возраст: 49 лет

"Вы к нам прилетели на собственном вертолете?" — таким вопросом на Agribusiness Wisdom Summit встретили Тараса Барщовского журналисты. "Нет, взял в аренду", — отшутился тогда аграрий, который начинал свой трудовой путь фрезеровщиком на заводе "Лорта".

Но в каждой шутке есть доля правды. И вертолет у Барщовского есть. Для львовянина геликоптер — это самый быстрый способ перемещения по делам. Он контролирует работу семи предприятий, из которых четыре расположены в Украине, один в Молдове и два в Польше. Скоро в Польше откроется еще один завод компании, который станет крупнейшим предприятием в мире по переработке фруктов, ягод и овощей.

Сегодня T.B.Fruit — крупный производитель не только в Украине, но и в мире. Это один из основных мировых производителей концентрата соков и крупнейший переработчик фруктов, ягод и овощей в Европе. Два года назад львовская компания запустила предприятие в Украине по производству яблочного пектина. Объем производства нового предприятия достигает 3 тыс. тонн яблочного пектина в год — почти треть мирового объема.

Нынешний кризис не стал для Барщовского неприятной неожиданностью. "Каждый кризис проходит, и нынешний не исключение. Опыт и труд помогут пережить эту ситуацию. Кризис, как центрифуга: оставит только тех, кто умеет бороться. Каждый из этого кризиса должен извлечь уроки. Кто его пройдет, тот будет однозначно сильнее", — сказал предприниматель на онлайн-марафоне BigMoney.

Возраст: 55 лет

История гендиректора IDS Borjomi Ukraine — хорошая иллюстрация того, какие перспективы открывает английский язык. Марко Ткачук в 1989 году окончил Львовский государственный университет им. И. Франко и через два года с дипломом преподавателя английского языка уехал учиться на курсы МВА в Wayne State University (США).

В 2010-м прошел курс для исполнительных директоров в IMD Business School (International Institute for Management Development, IMD) в Швейцарии. До того как возглавить компанию IDS Borjomi Ukraine, семь лет работал национальным менеджером в Gallina Blanca Ukraine.

За 12 лет его руководства IDS Borjomi стала лидером украинского рынка питьевой воды: объемы ее производства в 2,5 раза выше, чем у ближайшего конкурента — Coca Cola.

Под руководством Марка Ткачука его компания стала одним из лучших работодателей и одним из крупнейших налогоплательщиков. В компании построили новую систему дистрибуции, значительно расширили портфель брендов, ее признали экспертом по вопросам качества природных минеральных вод в Украине.

В должности с 2019 года

Окончил Киево-Могилянская академию, Киево-Могилянскую бизнес-школу, Еxecutive MBA. Около 10 лет работал в Mondelēz International на разных должностях в отделах маркетинга, продажах и дистрибуции, позже был привлечен к международному проекту на уровне Евразии и Украины.

В апреле 2019-го назначен генеральным директором компании "Дельта Вилмар СНГ". Под его руководством в конце мая произошла сделка по приобретению у инвесткомпании Dragon Capital компании по производству продуктов питания "Чумак". "Я присоединился к команде "Дельта Вилмар Украина" для построения бизнеса В2С — бизнеса фасованной продукции, и это должно было увенчаться либо основанием бизнеса с нуля, либо покупкой актива. В итоге мы приобрели актив — долю в компании "Чумак". Процесс приобретения занял один год, это чуть больше, чем мы рассчитывали. Но по всем параметрам могу назвать это успешным приобретением", — рассказал он информагентству "АПК-Информ".

Возраст: 43 года

Самусенко работает в Mondelēz International с 2005 года на различных должностях. С 2019-го —генеральный директор "Монделис Украина". Украинский офис компании также отвечает за развитие еще 11 других рынков — Беларусь, Молдову, страны Кавказа и Центральной Азии.

В прошлом году Восточная Европа стала одним из самых динамичных рынков для компании, а ее украинский бизнес вырос на 20%. В прошлом году 77% продукции, произведенной в Украине, было экспортировано почти в 50 стран на четырех континентах.

По словам Самусенко, за четверть века работы в Украине компания инвестировала в свой бизнес более $200 млн. Неотъемлемой частью лидерства компании, по его мнению, является профессиональная команда.

Возраст: 39 лет

Поляк Марек Томалак родился в Канаде, получил образование в Германии и Польше, имеет степень магистра экономики.

У него значительный международный опыт работы в маркетинге различных категорий. Начинал свою карьеру помощником по маркетингу в Nestle Polska.

В PepsiCo он начал работать в 2012 году в качестве менеджера по маркетингу и построил успешную карьеру, работая на рынках PepsiCo Польши и Восточной Европы.

В 2020 году Томалак был избран членом совета директоров Американской торговой палаты в Украине. В одном из интервью президенту палаты Андрею Гундеру он сказал: "Во время кризиса, как под увеличенным стеклом, проявляются все наши лидерские и профессиональные качества. Большее, чего я добился, это достигать баланса между ощущением срочности, ободрения команды и системным анализом, а также давать команде чувство безопасности, контроля и уверенности".

Возраст: 56 лет

Йенс Беренс получил высшее образование по специальности "Электронная инженерия" в Кельнском университете прикладных наук (Германия) в 1991 году. В 1993 году окончил Европейскую академию по направлению бизнес-менеджмента и получил сертификат консультанта по управлению качеством в Ассоциации технического мониторинга.

Беренс работает в Bayer уже более 35 лет. У него обширный опыт работы в разных странах: в Китае, Гонконге, Японии, США, на Тайване, в странах Европы. Свою карьеру в Bayer он начал инженером в 1984 году.

В 2015-м Беренс занял кресло генерального и финансового директора Bayer в Украине. Перешел в киевский офис из службы корпоративной поддержки бизнес-группы Bayer HealthCare в Китае.

Своей настольной книгой считает произведение Джима Коллинза и Джерри Парраса "Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением". Компания Bayer получила награду "Лучший работодатель среди фармацевтических компаний в Украине" по результатам независимого международного исследования Randstad Employer Brand Research 2020 года.

Возраст: 45 лет

В 2001 году Борис Тодоров основал компанию "Альфа Химгруп". Из небольшого дистрибьютора средств защиты растений (СЗР) и семян компания выросла в одного из крупнейших украинских поставщиков и производителей агрохимии.

В 2016-м компания Тодорова открыла завод по производству СЗР, предприятие стало называться ALFA Smart Agro. Сейчас в его портфеле 71 продукт, из которых 36 — собственные разработки. Более 70% продуктов ALFA Smart Agro производятся в Украине на Белоцерковском заводе препаративных форм. Ежегодно завод наращивает объемы производства, приближаясь к своей максимальной мощности — более 12 тыс. тонн СЗР и микроудобрений в год.

В компании делают акцент на инновациях: у завода есть две собственные R&D-лаборатории, климатическая камера, опытно-демонстрационный центр. В прошлом году одна из разработок ALFA Smart Agro вошла в финал Crop Science Awards — самой престижной премии на мировом рынке агрохимии. Также компания победила в номинации "Лучшая компания из развивающегося региона".

Собственник ALFA Smart Agro продолжает инвестировать в науку и производство. В прошлом году его компания запустила новую линию по производству гербицидов в формуляции суспоэмульсий, усилила R&D-отдел и оптимизировала логистику. В ближайших планах Тодорова запустить производство сухих форм препаратов, а также выйти на рынки Польши, Румынии, Беларуси и Молдовы.

Возраст: 29 лет

Даниил подрабатывал рабочим на заводе отца еще школьником. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал бригадиром цеха, который занимался сборкой спутниковых антенн. За два года он прошел позиции от бригадира до заместителя начальника производства. Это дало будущему руководителю главное — понимание того, как устроено предприятие изнутри.

Сейчас на счету группы "Вариант" более 300 объектов на территории Украины. В списке есть как небольшие элеваторы, так и крупные объекты. За последние два года компания заняла 30% рынка силосов. Мощности предприятия выросли на 40%, а штат более чем на 100 сотрудников.

Сейчас компании предстоит очередной виток развития. "Перед нами стоит очередная амбициозная задача: запускаем самую современную в Украине линию горячего цинкования. Продукция с покрытием, нанесенным по методу горячего цинкования, применима во многих отраслях — от аграрного сектора до дорожного строительства. Это позволит нам значительно расширить пул клиентов и рынок сбыта. Предприятие станет одиннадцатым производственным направлением нашей группы. Это новый большой рынок", — уверен он.

Возраст: 40 лет

В "Агро-Регион" начала работать в 2009 году в должности директора по земельным и имущественным вопросам. В 2012-м стала генеральным директором холдинга.

В агробизнес пришла после покупки компании "Агро-Регион" шведским инвестиционным фондом East Capital как представитель акционеров.

Новоприобретенную компанию нужно было срочно реформировать. За первые три года в "Агро-Регион" сменился топ-менеджмент, был сокращен штат и закрыты нерентабельные фирмы.

В качестве экспертов компания активно привлекала экспатов — немцев, итальянцев, голландцев, датчан и шотландцев. Вскоре наблюдательный совет предложил Катерине возглавить компанию.

Став первым лицом украинской агрокомпании, Катерина продолжила реформы. Акцент был сделан на диджитализацию компании. Развернутая IT-система, всевозможные датчики и навигаторы на всей технике, спутниковый мониторинг — все это позволило экономить ресурсы. А специально разработанное приложение дало возможность отслеживать в режиме реального времени, что происходит на каждом поле, чем занят в данный момент каждый сотрудник.

В должности с 2019 года

Дзанелли окончил Лондонскую школу бизнеса и IMD (Международный институт развития менеджмента). У него более чем 23-летний опыт работы, в итальянском, французском, британском, венгерском и нидерландском офисах компании Nestlé.

В марте 2019 года назначен генеральным директором украинского офиса Nestlé. До этого он работал в России, где возглавлял Nestlé Purina в регионе Восточной Европы. Под его руководством бизнес в регионе демонстрировал постоянный рост и стал одним из факторов развития для Nestlé Purina в Европе.

В Украине компания управляет тремя производственными площадками — в Харькове, Львове и Торчине. Nestlé объявила о планах увеличить инвестиции в свои украинские активы. Одна из причин — расширение экспортного портфеля продуктов.

Возраст: 55 лет

Фортунато Гуадалупи вырос и работает "по специальности". Его трудовая история началась в 1986 году в отцовском молочном бизнесе. В январе 2015 года он присоединился к команде "Терра Фуд" в качестве консультанта по стратегическому развитию. В июне этого же года был избран членом наблюдательного совета компании. В Украину он переехал в феврале 1995 года и остался здесь работать главой местного офиса.

"Когда я пришел в "Терра Фуд", компания, как и вся Украина в 2015 году, переживала кризисные времена. Нужно было все полностью поменять. Если ты будешь продолжать делать то, что было принято делать раньше, или выполнять утвержденные прежним руководством процедуры, то результатов не будет", — описывает он в одном из интервью логику своих действий.

И логика оправдала себя. В 2018 году суммарные продажи группы "Терра Фуд" в денежном выражении выросли на 17% и составили около 6 млрд грн. Таких показателей в компании достигли благодаря изменению микса продуктов в пользу более маржинальных категорий.

Возраст: 45 лет

В 2000 году Виталий Ильченко начинает работать менеджером по продажам средств для контроля за бытовыми вредителями и грызунами в компании UKRAVIT. Через несколько месяцев его назначают директором. Еще через год он принимает решение выкупить компанию. "Мы были небольшой компанией, и нам попросту не хватало оборотных средств. Поэтому начали с самого простого — препаратов для дачников. За несколько лет стали компанией №1 в этой нише", — вспоминает Ильченко в интервью порталу delo.ua.

В 2007 году компания стала лидером на национальном рынке СЗР, а с 2013-го начала продавать свою продукцию на рынках Грузии и Молдовы. Сегодня ее ассортимент составляет более 140 позиций, которые выпускаются на собственном производстве — "Фабрике агрохимикатов".

Сейчас компания занимается развитием одного из передовых аграрных трендов — аэропонических ферм. "В нашем институте в Черкассах мы уже протестировали подземную теплицу с аэропоникой. На ее базе разработали специальные удобрения, которые позволят выращивать овощи, фрукты и ягоды вообще без земли", — говорит Ильченко.

В должности с 2014 года

Асад Лапш родился в Иордании. Учиться приехал в СССР в Сельскохозяйственную академию города Нальчик по специальности "Механизация сельского хозяйства". Работал в Иорданском университете (руководил научно-исследовательскими станциями в долине реки Иордан). До своего перехода в 2014 году в KUHN он занимал руководящие должности, в частности, был генеральным директором таких крупных компаний, как Agrimatco (Agricultural Materials Company), Euralis Semences и AgroGeneration.

Подчиненные Лапша говорят об аккуратности и дисциплинированности своего босса. Он образец планирования своей работы. Четкость в подходах чувствуется даже в том, как он водит машину. Каждого нового сотрудника Лапш тестирует лично. Для него важно, чтобы его сотрудники учились и умели себя вести в кризисных ситуациях. Он считает, что задача менеджмента в том, чтобы научить сотрудников работать без ежесекундного участия топ-менеджмента.