Транспорт 1 час назад

Uber открыл 6 новых маршрутов Shuttle в Киеве

Микроавтобусы Uber теперь будут заезжать и в Коцюбинское

Фото: БЖ Фото: БЖ
Фото: БЖ

Сервис Uber Shuttle, обеспечивающий городские перевозки в комфортабельных микроавтобусах с гарантированным местом, открыл с 14 декабря шесть новых маршрутов в Киеве. Как говорится в сообщении Uber, микроавтобусы отныне будут курсировать и на следующих направлениях:

"Комфорт Таун" — Протасов Яр
Троещина — Печерск
Позняки — Центр
Виноградарь — Политехнический институт
Борщаговка — Печерск
Коцюбинское — Подол

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Кроме того, Uber запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Оно позволяет удобнее и быстрее просматривать доступные маршруты шатла, выбирать нужное время посадки и бронировать места для одного или нескольких человек.

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Также из приложения Uber Shuttle можно перейти в Google Карты, где построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. C момента запуска приложение было загружено уже более 70 тысяч раз и половина пользователей совершила поездки именно с его помощью.

Uber напоминает, что все водители и пассажиры во время поездки должны использовать защитные маски. Все микроавтобусы дезинфицируются внутри антисептическими средствами после каждой смены. В то же время отмечается, что на данный момент максимальная вместимость каждого транспортного средства ограничена, и компания рекомендует пользователям не садиться рядом с другими пассажирами.

Киев является первым и единственным городом в Европе, где сейчас доступен Uber Shuttle. На данный момент в сервисе доступно 46 маршрутов, покрывающих все районы города.

Напомним, недавно Uber ввел пакеты-подписки Shuttle для постоянных пользователей сервиса. Предложение включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой.

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