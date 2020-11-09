Скидки до 70%: Uber запустил новую услугу пакетов-подписок на Uber Shuttle

9 ноября 2020 года, компания Uber запустила в Киеве новую услугу для постоянных пользователей сервиса — пакеты-подписки Shuttle. Также, компания обновила приложение Uber.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Новое Shuttle предложение на подписку включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой за поездку. Новые пакеты дают возможность сэкономить деньги, время, а также отслеживать использование поездок.

Пакеты действительны только для поездок в Uber Shuttle и могут быть использованы в радиусе 2 км от мест посадки и высадки, выбранных пассажирами во время покупки. Пакет подписки можно оплатить наличными или картой. Оставшееся количество поездок можно проверять в приложении.

Кроме того, Uber представил обновленный дизайн приложения, благодаря постоянные пользователи Shuttle для наиболее частых маршрутов могут забронировать поездку в 2 касания.

Чтобы начать пользоваться новой услугой, необходимо открыть приложение Uber или приложение Uber Shuttle, выбрать желаемое место посадки и высадки. Далее выбрать Uber Shuttle и нажат кнопку "Забронировать место". Затем подтвердить бронирование и выбрать доступные пакеты для поездок.

Напомним, что ранее Uber представил новую услугу "Pool Chance", благодаря которой можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром.