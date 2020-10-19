Кешбек после поездки: Uber запустил в Киеве услугу "Pool Chance"

Uber запустил новый сервис для доступных поездок в Киеве — Uber Pool Chance. Pool Chance — это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении и получить кешбек.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Разделить поездку в одном автомобиле могут не более двух человек, при этом стоимость поездки для каждого из них будет дешевле, чем в UberX. Используя услугу Pool Chance, можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром. Если во время поездки не будет найден еще один пассажир, стоимость поездки составит обычную цену UberX, которая была указана в приложении в начале поездки. Процент и точная сумма кешбэка являются динамическими и будут добавлены в кошельки пассажиров в виде UberCash.

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Напомним, в сентябре Uber также объявил о своей глобальной инициативе стать к 2040 году мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов. В Киеве Uber уже предлагает сервис Uber Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

C момента его запуска в марте 2019 года, более 50 тысяч людей воспользовались сервисом Uber Green. Кроме того, с мая 2019 года Uber предлагает сервис Uber Shuttle, обеспечивая пассажирам доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования с гарантированным местом в качественном микроавтобусе.

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" появилась навигация для пассажиров к пикап-зонам Bolt и Uber.