Ученые из MIT разработали мягкую "кожу" для роботов

Команда из Массачусетского технологического института (MIT) впервые продемонстрировала новый материал, похожий на кожу, предназначенный для того, чтобы создать ощущение мягкости рук у робота. С помощью этой технологии роботы смогут проще ориентироваться в пространстве и быстрее адаптироваться к окружающей среде. Об этом говорится на сайте MIT.

Мягкие роботы — это целое направление в науке, специализирующееся на конструировании роботов из мягких материалов, подобных тканям живых организмов.

Материал для "кожи", созданной учеными из MIT, вырезан лазером и собран с помощью киригами (разновидности оригами), таким образом, чтобы их можно было растягивать и сгибать. По словам ученых, эта технология значительно улучшить чувство осязания у роботов.

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Кроме этого, была создана специальная нейронная сеть, которая с помощью датчиков собирает информацию о том, что окружает робота.

Образец "кожи" для робота, разработанной в MIT

"Подумайте о своем собственном теле: вы можете закрыть глаза и все равно понимать, что происходит вокруг вас при помощи сенсорики и осязания, — утверждает профессор электротехники и компьютерных наук Эрна Витерби, — Мы хотим разработать те же возможности для мягких роботов".

Цель ученых: создать роботизированные искусственные конечности, которые смогут быстро манипулировать и взаимодействовать с объектами в окружающей среде.

В будущем такие технологии могут быть использованы во многих сферах. Как в самой области робототехники, для создания более "чувствительных" роботов, так и в медицине, например. Чтобы делать более функциональные протезы для людей с инвалидностью.

Напомним, недавно в Японии создан первый робот-бармен. Устройство использует четыре камеры, чтобы анализировать эмоции клиентов. Во время подготовки заказов робот улыбается. Пиво он наливает за сорок секунд, смешивает коктейли — за минуту.