Потребрынки 40 минут назад

Украина более, чем на треть увеличила экспорт улиток

Главным покупателем украинских улиток является Литва

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

За пять месяцев 2021 года Украина экспортировала 390,3 тонн улиток, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает АgroNews.ua.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По данным издания, в денежном эквиваленте экспорт улиток достиг $616,2 тысяч — это на 6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года

Львиную долю украинских улиток в январе — мае этого года покупала Литва, которая закупила этой продукции на $528,1 тысяч.

Читайте также:
Тернопольские фермеры начали поставлять улиток в Европу

В тройку крупнейших покупателей также вошли Грузия ($48,8 тысяч) и Польша ($28,6 тысяч).

Ранее сообщалось, что улитки стали одной из самых экспортируемых продукций из Украины в Великобританию.

Напомним, в 2017 году из Украины поставили в другие страны 347 тонн виноградных улиток на $360 тысяч. Все партии улиток, кроме 5 тонн для Польши, были поставлены в Латвию. 

Один килограмм украинских улиток тогда продавался на экспорт по $1 — 1,3.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пенсионный фонд из-за оккупации ОРДЛО потерял 141 млрд грн — глава Минсоцполитики
Пенсионный фонд из-за оккупации ОРДЛО потерял 141 млрд грн — глава Минсоцполитики
Украина потребовала объяснений от Макрона и Меркель за желание вернуть РФ в саммит с ЕС
Украина потребовала объяснений от Макрона и Меркель за желание вернуть РФ в саммит с ЕС
Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства
Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Смартфон с экраном-браслетом: компания Samsung запатентовала новую разработку (ФОТО)

  3. Мировые цены на энергетический уголь выросли до максимума за 10 лет

  4. В Украине резко упал суточный уровень заболеваемости коронавирусом

  5. В Британии на улице нашли секретные документы Минобороны: в них — Крым и обстрел эсминца

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...