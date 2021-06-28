Украина более, чем на треть увеличила экспорт улиток

За пять месяцев 2021 года Украина экспортировала 390,3 тонн улиток, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает АgroNews.ua.

По данным издания, в денежном эквиваленте экспорт улиток достиг $616,2 тысяч — это на 6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года

Львиную долю украинских улиток в январе — мае этого года покупала Литва, которая закупила этой продукции на $528,1 тысяч.

Читайте также: Тернопольские фермеры начали поставлять улиток в Европу

В тройку крупнейших покупателей также вошли Грузия ($48,8 тысяч) и Польша ($28,6 тысяч).

Ранее сообщалось, что улитки стали одной из самых экспортируемых продукций из Украины в Великобританию.

Напомним, в 2017 году из Украины поставили в другие страны 347 тонн виноградных улиток на $360 тысяч. Все партии улиток, кроме 5 тонн для Польши, были поставлены в Латвию.

Один килограмм украинских улиток тогда продавался на экспорт по $1 — 1,3.