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Украина обжаловала решение суда о признании Татарстана инвестором в "Укртатнафту"

Украина также обратилась к арбитражному трибуналу с просьбой приостановить разбирательство или рассмотреть ее возражения, которые не были сочтены приоритетными

Украина обжаловала решение суда о признании Татарстана инвестором в "Укртатнафту" Украина обжаловала решение суда о признании Татарстана инвестором в "Укртатнафту"
Фото: УНИАН

Украина подала апелляцию в Апелляционный суд Парижа (Court of Appeal of Paris), оспаривая решение арбитражного суда от 9 декабря 2019 года.

Как известно, Международный арбитражный трибунал отклонил возражения Украины и признал Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан инвестором в рамках инициированного последним в 2016 году спора на 300 млн долларов по правилам UNCITRAL в связи с утратой прав на 28,78% акций ПАО "Укртатнафта" (Кременчуг, Полтавская область).

Украина также обратилась к арбитражному трибуналу с просьбой приостановить разбирательство или рассмотреть ее возражения, которые не были сочтены приоритетными.

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В то же время в документе отмечается, что арбитражный трибунал в решении 9 декабря 2019 года частично удовлетворил ходатайство Украины и не признал Республику Татарстан инвестором в рамках межправительственного украинско-российского соглашения о защите инвестиций от 29 ноября 1998 года, которое является юридическим основанием иска татарстанской стороны.

Как сообщалось, Татарстан считает незаконными решения украинских судов относительно конфискации акций Минземимущества республики в "Укртатнафте".

В 2014 году Украина проиграла международный арбитраж, инициированный "Татнефтью" в 2008 году также в связи с потерей ею инвестиций в "Укртатнафту", созданной в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ, после решений украинских судов. Арбитраж обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 112 млн долларов, а также проценты по ставке 3-мес. LIBOR+ 3%.

Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Минземимущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Согласно проспекту еврооблигаций, Украина окончательно проиграла иски по обжалованию исполнения этого решения международного арбитража в РФ и все еще борется против его исполнения в юрисдикциях Англии и Уэльса и США, однако без особого успеха.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Интерфакс-Украина

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