Украина ограничила экспорт пшеницы в сезоне 2020/21 к уровню 17,5 млн тонн

Минэкономики Украины и трейдеры договорились, что экспорт пшеницы в маркетинговом сезоне 2020/21 годов не должен превысить 17,5 млн тонн.

Об этом по итогам подписания меморандума с трейдерами сообщили на сайте министерства.

Указано, что ведомство и трейдеры ежегодно подписывают меморандум, чтобы определить, сколько пшеницы можно экспортировать в маркетинговый сезон.

В документе трейдеры обещают не превышать согласованные объемы экспорта, в то время как министерство обязуется сохранить правила экспорта без изменений.

В то же время Минэкономики заявило, что объем экспорта пшеницы в начавшемся в июле сезоне 2020/21 годов может быть пересмотрен в четвертом квартале в зависимости от погодных условий и окончательных данных Госстата о производстве пшеницы.

По состоянию на 13 августа страна собрала 25,5 млн тонн пшеницы с 96% посевных площадей.

Известно, что Украина в прошлом году собрала 28,3 млн тонн пшеницы.

Как отмечается, Украина экспортировала 20,5 млн тонн пшеницы в маркетинговом сезоне 2019/2020, который завершился в июне.

Напомним, Украина — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна, собрала рекордные 75,1 млн тонн зерна в 2019 году, но из-за плохой погоды в 2020 году урожай может упасть до 72,1 млн тонн.

Ранее в Украине зафиксировали новый рекорд урожайности сорта пшеницы.