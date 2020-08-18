  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 1 час назад

Украина ограничила экспорт пшеницы в сезоне 2020/21 к уровню 17,5 млн тонн

Трейдеры обещают не превышать согласованные объемы экспорта, в то время как Минэкономики обязуется сохранить правила экспорта без изменений

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Минэкономики Украины и трейдеры договорились, что экспорт пшеницы в маркетинговом сезоне 2020/21 годов не должен превысить 17,5 млн тонн.

Об этом по итогам подписания меморандума с трейдерами сообщили на сайте министерства.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что ведомство и трейдеры ежегодно подписывают меморандум, чтобы определить, сколько пшеницы можно экспортировать в маркетинговый сезон.

В документе трейдеры обещают не превышать согласованные объемы экспорта, в то время как министерство обязуется сохранить правила экспорта без изменений.

В то же время Минэкономики заявило, что объем экспорта пшеницы в начавшемся в июле сезоне 2020/21 годов может быть пересмотрен в четвертом квартале в зависимости от погодных условий и окончательных данных Госстата о производстве пшеницы.

По состоянию на 13 августа страна собрала 25,5 млн тонн пшеницы с 96% посевных площадей.

Читайте также:
Как украинскому агробизнесу остаться конкурентоспособным. Несмотря ни на что

Известно, что Украина в прошлом году собрала 28,3 млн тонн пшеницы.

Как отмечается, Украина экспортировала 20,5 млн тонн пшеницы в маркетинговом сезоне 2019/2020, который завершился в июне.

Напомним, Украина — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна, собрала рекордные 75,1 млн тонн зерна в 2019 году, но из-за плохой погоды в 2020 году урожай может упасть до 72,1 млн тонн.

Ранее в Украине зафиксировали новый рекорд урожайности сорта пшеницы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба
И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба
На миллионной взятке задержали организатора хищения зерна из Госрезерва (ФОТО)
На миллионной взятке задержали организатора хищения зерна из Госрезерва (ФОТО)
Взрыв в Бейруте уничтожил 85% запасов ливанского зерна — СМИ
Взрыв в Бейруте уничтожил 85% запасов ливанского зерна — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые прогнозируют до конца августа рост заболеваемости коронавирусом в Украине

  3. В Украине существенно подешевела гречка

  4. Во Львове умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

  5. И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба

Загрузка...