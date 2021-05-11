Промышленность 1 час назад

Украина сможет выпускать до 20 тысяч вагонов в год, если ограничить сроки службы — эксперт

Сейчас в Украине разрешают использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы: для полувагона это 22 года, для зерновоза — 30

Фото: Кременчугский вагонзавод Фото: Кременчугский вагонзавод
Фото: Кременчугский вагонзавод

Украинские производители железнодорожной техники смогут нарастить выпуск грузовых вагонов до 20 тысяч в год, если будет реализована инициатива об ограничении срока их эксплуатации, пишет в статье "Вагоностроение в Украине идет под откос" на Uaprom.info замглавы "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

Эксперт отмечает, что в 2020 году производство грузовых вагонов в Украине упало на 70%: вагоностроительные заводы выпустили 3241 изделие, тогда как в 2019 году — 10 571. Негативная тенденция продолжилась и в нынешнем году.

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Согласно данным Государственной службы статистики, в январе-феврале выпуск грузовых вагонов упал на 75% до 184 единиц. Данных за март Госстат не представил, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей. Это значит, что выпуск новых вагонов осуществляли не более трех предприятий.

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Одним из основных факторов, обусловивших такую ситуацию, эксперты называют тот факт, что в Украине до сих пор разрешают использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. Для полувагона он составляет 22 года, а для зерновоза — 30 лет.

После проведения капитального ремонта с продлением (КРП) срок службы такого подвижного состава можно увеличить еще на половину — то есть на 11 и 15 лет соответственно. Выполнять такую операцию в Украине можно два-три раза. В итоге в стране из почти 200 тысяч грузовых вагонов 50 тысяч старше 30 лет, еще 53 тысячи эксплуатируются уже 26-30 лет, сообщают в УПЭ. При этом эксплуатация старых вагонов приводит к разрушению колеи, а сама техника часто ломается и замедляет транспортировку грузов, отмечают эксперты.

Чтобы решить эту проблему, Министерство инфраструктуры еще в 2020 году разработало проект приказа об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте, который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов. На сегодня четвертый вариант проекта приказа МИУ согласован с Государственной регуляторной службой и находится на регистрации в Министерстве юстиции.

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