Украина сможет выпускать до 20 тысяч вагонов в год, если ограничить сроки службы — эксперт

Украинские производители железнодорожной техники смогут нарастить выпуск грузовых вагонов до 20 тысяч в год, если будет реализована инициатива об ограничении срока их эксплуатации, пишет в статье "Вагоностроение в Украине идет под откос" на Uaprom.info замглавы "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

Эксперт отмечает, что в 2020 году производство грузовых вагонов в Украине упало на 70%: вагоностроительные заводы выпустили 3241 изделие, тогда как в 2019 году — 10 571. Негативная тенденция продолжилась и в нынешнем году.

Согласно данным Государственной службы статистики, в январе-феврале выпуск грузовых вагонов упал на 75% до 184 единиц. Данных за март Госстат не представил, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей. Это значит, что выпуск новых вагонов осуществляли не более трех предприятий.

Одним из основных факторов, обусловивших такую ситуацию, эксперты называют тот факт, что в Украине до сих пор разрешают использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. Для полувагона он составляет 22 года, а для зерновоза — 30 лет.

После проведения капитального ремонта с продлением (КРП) срок службы такого подвижного состава можно увеличить еще на половину — то есть на 11 и 15 лет соответственно. Выполнять такую операцию в Украине можно два-три раза. В итоге в стране из почти 200 тысяч грузовых вагонов 50 тысяч старше 30 лет, еще 53 тысячи эксплуатируются уже 26-30 лет, сообщают в УПЭ. При этом эксплуатация старых вагонов приводит к разрушению колеи, а сама техника часто ломается и замедляет транспортировку грузов, отмечают эксперты.

Чтобы решить эту проблему, Министерство инфраструктуры еще в 2020 году разработало проект приказа об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте, который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов. На сегодня четвертый вариант проекта приказа МИУ согласован с Государственной регуляторной службой и находится на регистрации в Министерстве юстиции.