Украина возобновила поставки курятины в ЕС

Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта украинской курятины в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка продукции на европейский рынок уже осуществляется.

Возобновление экспорта птицы стало результатом взаимного признания принципа регионализации (запрет на поставки курятины не с территории всей Украины, а из отдельного региона, где был обнаружен грипп) в вопросах гриппа птицы между Украиной и ЕС.

"Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинской птицы в страны Евросоюза восстановлен", — заявил Тарас Кутовой.

В комментарии пресс-службы Минагропрода для Delo.UA сказано: "Предприятие, которое имеет право экспортировать продукцию в ЕС, должно находиться за пределами неблагополучной области. Сегодня птичий грипп среди домашней птицы зарегистрирован в Одесской, Херсонской, Черновицкой областях. Согласно этому, ввоз продукции птицеводства запрещен исключительно из вышеупомянутых областей".

История вопроса

Напомним, что в прошлом году в Херсонской области был обнаружен вирус птичьего гриппа. Реакция Евросоюза не заставила себя долго ждать. Уже 6 декабря 2016 года Госпотребслужба заявила о введении Евросоюзом запрета на экспорт украинского мяса птицы и продуктов его переработки.

"Мы не ожидали, что они применят запрет ко всей территории Украины. Мы надеялись, что будет применен пункт относительно регионализации", — сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава ассоциации Сергей Карпенко.

Сразу после опубликования информации о запрете Госпродпотребслужба написала письма Еврокомиссии с просьбой признать принцип регионализации в отношении поставок украинской продукции птицеводства. И только спустя 2 месяца Евросоюз принял соответствующее решение.

Почему это так важно?

Последние несколько лет Украина активно наращивала как производство, так и экспорт курятины. Согласно данным Госстата, по итогам 9 месяцев 2016 года в Украине было произведено 855 тыс. тонн курятины, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Рекордными темпами растет экспорт мяса птицы. За тот же период Украина поставила на внешние рынки 178,4 тыс. тонн мяса на сумму в $213 млн, что на 26% больше, чем в 2015 году. На рынки СНГ было отгружено 34,7 тыс. тонн, в Азию — 78,93 тыс. тонн.

Растет и присутствие Украины на европейском рынке. Запрет на поставки продуктов птицеводства, который ввели в начале декабря, могли существенно снизить объемы экспорта в ЕС.

Напомним, что экспорт мяса птицы на рынки ЕС ограничен квотами, в рамках которых мы можем беспошлинно поставлять лишь 16 тыс. тонн охлажденного и 20 тыс. тонн мороженого мяса. По итогам 9 месяцев в ЕС было отгружено 28,6 тыс. тонн мяса на сумму в $53 млн. Больше всего — в Нидерланды (12,64 тыс. тонн), Румынию (3 тыс. тонн) и Польшу (2,4 тыс. тонн).

На данный момент в ЕС могут поставлять мясо лишь семь предприятий трех крупных производителей, которые прошли необходимую сертификацию и получили еврономера. Речь идет о фабриках "Мироновского хлебопродукта" (ТМ "Наша Ряба"), "Комплекса "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") и "Птицекомплекса "Губин" (ТМ "Пан Курчак").

Лидирует по поставкам мяса птицы за рубеж, и в ЕС в частности, "Мироновский хлебопродукт". Согласно сообщению компании, по итогам трех кварталов на экспорт было направлено 145,21 тыс. тонн, что на 44% больше, чем в 2016 году. Экспорт в страны Ближнего Востока вырос на 47%, ЕС — на 35%, в Африку — в 4 раза.

В компании сдержанно комментируют введение запрета и ожидают его пересмотра в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что в течение 2-х недель данное решение будет пересмотрено с учетом его региональности, и запрет коснется исключительно Херсонской области, а не всей Украины. У ПАО "Мироновский хлебопродукт" нет мощностей по производству курятины в Херсонской области", — сообщает пресс-служба компании.

Как запрет влиял на рынок курятины?

Опрошенные Delo.UA эксперты по-разному оценивали влияние запрета.

"Я не думаю, что компании будут искать новые рынки, ведь запрет временный. Эти объемы, скорее всего, "осядут" на внутреннем рынке", — комментирует Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании "ААА".

При этом ожидать падения цен внутри Украины не стоит. "Объемы экспорта в ЕС небольшие, поэтому на ценах на внутреннем рынке запрет не скажется", — резюмирует Колесник.

Богдан Шаповал, председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), более резок в своих оценках.

"Украинская курятина успешно продается на рынке ЕС, а также осваивает те рынки, на которых реализуется европейская курятина: Ирак, Арабские Эмираты, африканские страны. Таким образом, птичий грипп в Украине стал возможностью для Евросоюза устранить серьезного конкурента", — комментирует Шаповал, отмечая, что за неделю, прошедшую с момента выявления заражения птичьим гриппом в Херсонской области, только ЕС ввел ограничения на импорт мяса птицы из Украины.