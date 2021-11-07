Устойчивое развитие 1 час назад

Украина впервые проведет национальную "Олимпиаду гениев": какие проекты могут участвовать

Украина первая в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев" (Genius Olympiad Ukraine). Победители примут участие в международном финале США. Какие проекты могут участвовать в этом конкурсе

Genius Olympiad. Фото: localsyr.com Genius Olympiad. Фото: localsyr.com
Genius Olympiad. Фото: localsyr.com

В Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в Украине первой национальной "Олимпиады гениев" (Genius Olympiad Ukraine).

Genius Olympiad — это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии. Ежегодно в нем принимают участие более тсячи школьников из более чем 80 стран мира.

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В 2021 году организаторы мероприятия начали внедрять  систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады гениев" в разных странах мира. Ранее в каждой стране организации и участники подавали свои проекты в США, но сейчас создается сеть национальных конкурсов. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США.

Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса в 2022 году.  За ней последовали Южная  Корея Мексика, Кувейте.

Запуск национального этапа "Олимпиады гениев" в Украине  (Genius Olympiad Ukraine) состоится в 2022 году.

Кто из Украины уже участвовал в международном конкурсе Genius Olympiad 

С 2017 года в конкурсе Genius Olympiad принимают участие учащиеся Малой академии наук. Украинские школьники получили 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов.

Кто может принять участие в "Олимпиаде гениев" в Украине

Участником "Олимпиады гениев" в Украине может стать каждый школьник старше 13 лет, который учиться в 9-11 классах и у него есть идеи решения глобальных экологических проблем.

Подать на конкурс научные, исследовательские или художественные проекты можно либо самомтоятельно, либюо через учебное заведение.

Категории проектов: наука, бизнес, литературные произведения,, искусство (фотография, дизайн постеров, смешанная техника), музыка (групповое исполнение, пение), короткометражный фильм.

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Что дает участие в Genius Olympiad Ukraine

Победители Genius Olympiad Ukraine получат возможность посетить США, чтобы представить свой проект на Genius Olympiad, попасть в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации, посетить такие знаменитые природные явления, как Ниагарский водопад.

Авторы проекта получат фидбек от судей по усовершенствованию проекта, у них будет возможность найти менторов или инвесторов для постоянного сотрудничества и партнеров. Также они получат возможность стажировки в ведущей лаборатории или известной компании.

Genius Olympiad учредила Terra Science and Education, некоммерческая организация, которая занимается улучшением образования за счет консультаций, стипендий, исследований, разработки новых программ и общественных форумов. 

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