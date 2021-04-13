Украинские аэропорты почти на 55% сократили пассажиропоток

В первом квартале 2021 года пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54,3% и составил 1,8 млн человек.

Как сообщает пресс-центр Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба), с января по март включительно объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43,9% и составили 1 млн 89,7 тысяч человек.

В частности, в международном сообщении количество пассажиров сократилось на 43,9% (980 тысяч человек).

Всего за этот период пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек.

Из них, в международном сообщении количество пассажиров уменьшилось на 55,4% и составили 1 млн 617,8 тысяч человек.

В Госавиаслужбе отметили, что за первые три месяца 202й года украинские авиакомпании выполнили 10,3 тысяч коммерческих рейсов, что на 37,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, международных рейсов в первом квартале было зарегистрировано 7,9 тысяч (сокращение — на 42,7%).

Напомним, в 2020 году объем пассажирских авиаперевозок в мире из-за пандемии коронавируса сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года.