Украинские морские порты существенно увеличили перевалку грузов

За четыре месяца 2020 года в морских портах Украины перевалили около 55 млн тонн грузов, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочей поездки в Одесскую область 15 мая 2020.

По словам Криклия, лидерами по перевалке являются четыре морпорта, которые вместе обработали почти 48 млн тонн грузов.

"Украина — морская держава с невероятным потенциалом. Несмотря на пандемию и кризис, за первые 4 месяца этого года портовые операторы перевалили около 55 млн тонн грузов. Это на 6,1 млн тонн больше, чем в январе-апреле прошлого года. Лидерами стали украинские порты в Южном, Николаеве, Черноморске и Одессе. Они обеспечили около 87% общего объема перевалки грузов", — отметил министр.

Таким образом, перевалка экспортных грузов в портах за 4 месяца выросла до 42,5 млн тонн (+ 11%), импортных — до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных — до 3,8 млн тонн (+ 15,6 %), каботажных — до 0,6 млн тонн (+ 31%).

В рамках рабочей поездки министра в Одесскую область состоялось совещание в Администрации морских портов Украины (АМПУ) с участием председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрия Киселя, председателя Одесской ОГА Максима Куцего, исполняющего обязанности председателя АМПУ Александра Голодницкого, председателя Государственной службы безопасности на транспорте Александра Погорелова.

Участники обсудили принятый в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок, а также дальнейший план действий по реализации важных концессионных проектов в регионе. Кроме этого, подняли важный вопрос габаритно-весового контроля в портах.

Как отметил Криклий, государственные стивидорные компании и АМПУ должны провести обследование портовых весовых комплексов, осуществляющих постоянный габаритно-весовой контроль.

"Необходимо, чтобы все портовые операторы государственной и частной формы собственности обязательно взвешивали транспортные средства, другие самоходные машины и механизмы во время погрузки и разгрузки грузов. Это крайне необходимо для сохранения дорог от разрушения", — подчеркнул министр.

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Криклий добавил, что государственные стивидоры должны оперативно информировать территориальные органы Укртрансбезопасности о тех или иных фактах превышения весовых параметров для контроля ситуации.

При осмотре морского торгового порта в Одессе Владислав Криклий отметил положительную динамику работы порта с контейнерами.

В частности, перевалка грузов Одесского порта за 4 месяца этого года составила почти 8,3 млн тонн. Из них, в том числе, черных металлов — почти 1,9 млн тонн (128,1%), наливных грузов — 570,8 тысяч тонн (129,6%), контейнерных грузов — 218 тысяч 475 TEU (110,6%).

В ходе посещения морского торгового порта "Пивденный" Министр подчеркнул успехи предприятия в обработке грузов.

"Жемчужина Юга, морской торговый порт "Пивденный" своей работой еще раз доказывает то, что кризис и коронавирус — это не только о проблемах и ограничениях, это, в том числе, и о возможности. Только за первый квартал этого года они смогли обработать 4,6 млн тонн грузов, что является абсолютным историческим рекордом за все время государственной компании. В то же время, концепция неизменна. Два порта передаем на концессию уже в мае, три порта готовим на приватизацию совместно с Фондом госимущества. И развиваем портовую отрасль вместе", — подытожил министр.

Напомним, по итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (исключая порты, расположенные в оккупированном Крыму).